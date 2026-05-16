Pasaiako bi eraikinetako bizilagunak etxetik atera dituzte, luizi baten ondorioz

Guztira hamar familia dira kaltetuak. Aldundiak ohar baten bidez jakinarazi du horietako bosti ostatu emango diela.

Luizia Pasaian. Argazkia: Pasaiako Udala
Agentziak | EITB

Pasaiako bi eraikinetako bizilagunak euren etxeetatik atera behar izan dituzte azken orduetan botatako euriak eragindako lur-jausi baten ondorioz, Pasaiako Udalak ostiral honetan jakitera eman duenez.

Lur-jausia ostegun gauean gertatu zen , San Pedro barrutiko Frontoiko Zumardia aldapan. Morales Oliver kaleko 8 eta 9 zenbakietako bizilagunak atera behar izan dituzte, Langa txiki eta Langa handikoak.

Ingurua hesitu dute segurtasun neurri gisa, lurra ezegonkor dagoelako, eta Morales Oliver eta Zamatete arteko errepidea itxi dute, Pasaiako Udalak bere webgunean zehaztu duenez.

Bizilagunentzat etxera itzultzea segurua ez denez, Udaleko eta Foru Aldundiko gizarte-zerbitzuak arduratu dira haiei ostatu emateaz.

Guztira, hamar familia dira kaltetuak. Aldundiak ohar baten bidez jakinarazi duenez, horietako bosti ostatu eman diete, ostiraletik asteazkenera gutxienez. 

Kalte pertsonalik izan ez den arren, zuhaitzetan eta errepidean kalteak izan dira.

Udala arduratuko da mantentze eta egonkortze lanaz, baina ez da eperik ezarri lan horiek amaitzeko.

