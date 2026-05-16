Manifiesto
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cerca de 60 agentes sociales y políticos firman en Gernika el manifiesto contra la guerra

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 60 eragile sozial eta politiko inguruk gerraren aurkako manifestua sinatu dute Gernikan
author image

EITB

Última actualización

Cerca de 60 agentes sociales, políticos, sindicales e institucionales de Euskadi y Navarra han suscrito este sábado en Gernika (Bizkaia) el manifiesto "Desde el pueblo de Gernika, paz y justicia", impulsado por la plataforma Gernika-Palestina, en el que ratifican su compromiso "contra la guerra y a favor de la paz, la justicia y la soberanía de los pueblos".

Palestina Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X