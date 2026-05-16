Cerca de 60 agentes sociales y políticos firman en Gernika el manifiesto contra la guerra

Cerca de 60 agentes sociales, políticos, sindicales e institucionales de Euskadi y Navarra han suscrito este sábado en Gernika (Bizkaia) el manifiesto "Desde el pueblo de Gernika, paz y justicia", impulsado por la plataforma Gernika-Palestina, en el que ratifican su compromiso "contra la guerra y a favor de la paz, la justicia y la soberanía de los pueblos".