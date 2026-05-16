Una manifestación defiende en Pamplona el derecho de los palestinos a vivir en su país, en el 78 aniversario de la 'Nakba'
Una manifestación convocada por Yala Nafarroa bajo el lema "Existir, resistir, retornar" ha defendido este sábado en Pamplona el derecho de los palestinos y las palestinas a vivir en su país y ha exigido la ruptura de relaciones con Israel.
Este acto de protesta, ha explicado antes del inicio de la marcha Elisa Huarte, portavoz de los convocantes, ha tenido lugar con motivo de la llamada 'Nakba', que recuerda el 15 de mayo de 1948, cuando se creó el Estado de Israel, que "es 'el desastre' que todavía continúa hoy en día".
"Si en 1948 fueron desplazados más de 750 000 palestinos de sus hogares, de sus campos de cultivo, hoy en día esta Nakba continúa en Gaza con más de dos millones de personas desplazadas, que en ocasiones ha habido familias que se han tenido que trasladar diez veces de lugar", ha denunciado Huarte.
Además, ha agregado, en Cisjordania "ya 40 000 personas han tenido que desplazarse de sus viviendas por la agresión constante que sufren de los colonos israelíes" y por tanto "esta Nakba continúa".
Huarte ha denunciado la "complicidad activa" de los estados occidentales en algunas ocasiones y su "silencio cómplice" en otras, "no implicándose con todo este genocidio, con toda esta situación de colonialismo y de apartheid que el Gobierno israelí hace contra la población palestina".
"Tenemos que recordar que, aunque se realizó un mal llamado alto el fuego en octubre del año pasado, los asesinatos continúan", ha asegurado.
En este sentido, ha indicado que, desde octubre de 2023, "el actual genocidio ha provocado más de un 80% de destrucción de infraestructuras y viviendas, más de 2 millones de desplazados y más de 74.000 personas contabilizadas asesinadas en Gaza". Unas cifras, ha comentado, que se unen a "las más de 1200 personas asesinadas en Cisjordania y más de 40 000 desplazados".
"Continúa la destrucción de viviendas. En Cisjordania cada vez es más brutal la represión. Continúan las detenciones. Hay más de 10 000 palestinos y palestinas en cárceles y centros de detención de las Fuerzas Armadas israelíes", ha subrayado.
Por tanto, ha resaltado, "la única salida que vemos nosotros es la ruptura de relaciones inmediata con el Gobierno sionista".
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