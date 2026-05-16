Palestinarrek euren herrialdean bizitzeko duten eskubidea defendatu du manifestazio batek Iruñean, 'Nakba' ren 78. urteurrenean
Yala Nafarroa plataformak deitu, ehunka lagun bildu dira Israelekin "harremanak etetea" eskatzeko berriro ere. Izan ere, antolatzaileek uste dute hori dela Gazako Zerrendan gertatzen ari den genozidioa gelditzeko neurri bakarra.
Yala Nafarroak manifestazioa deitu du beste asteburu batez Iruñean, palestinarrek euren herrialdean bizitzeko duten eskubidea defendatzeko. Oraingo honetan, 'Nakba' delakoaren urteurrenarekin bat eginez antolatu dute protesta.
Manifestazioa hasi baino lehen, Elisa Huarte bozeramaileak adierazi du 1948ko maiatzaren 15ean, Israelgo Estatua sortu zenean, "gaur egun oraindik jarraitzen duen hondamendia" hasi zela, "1948an 750.000 palestinar baino gehiago desplazatu bazituzten euren etxeetatik. Eta gaur egun Nakbak Gazan jarraitzen du. Bi milioi pertsona baino gehiagok lekualdatu behar izan dute, familia batzuk hamar aldiz baino gehiago", salatu du Huartek.
Zisjordanian ere "40.000 pertsona euren etxebizitzetatik atera behar izan dira kolono israeldarrek etengabe eraso egin dietelako", ohartarazi du eta, beraz, "Nakba honek bere horretan jarraitzen" duela berretsi du.
Huartek mendebaldeko estatuen "konplizitate aktiboa" eta "isiltasun konplizea" salatu ditu, "genozidioa geldiarazteko nahikoa ez egitea" leporatuz.
"Gogoratu behar dugu, iazko urrian gaizki deituriko su-etena iragarri zutela, baina hilketek bere horretan jarraitzen dute", salatu du.
2023ko urritik, "egungo genozidioaren ondorioz, azpiegituren eta etxebizitzen % 80 baino gehiago suntsitu dira, 2 milioi desplazatu baino gehiago izan dira eta 74.000 pertsona baino gehiago hil dituzte Gazan", adierazi du, eta "Zisjordanian 1.200 pertsona baino gehiago hil dituzte eta 40.000 desplazatu baino gehiago izan dira", gaineratu du.
Era berean, 10.000 palestinar baino gehiago daudela Israelgo Indar Armatuen kartzeletan eta atxilotze zentroetan salatu du Huartek.
Testuinguru horretan, irtenbide bakarra "Gobernu sionistarekin berehalako harremanak haustea" dela defendatu du.
