Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariaren kargugabetzea eskatu dute Iruñean hainbat manifestarik

Manifestazioa eguerdian egin dute, "Kalitatezko hezkuntza eta lan baldintzen alde. Gimeno Kanpora!", lelopean.

iruñea
LABek deitutako manifestazioaren unea. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

LABek deituta, manifestazioa egin dute larunbat goizean Iruñean, Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariaren kargugabetzea eskatzeko, "hezkuntza komunitatearen eta sindikatuen aldarrikapenen aurrean entzungor" agertu dela iritzita.

Manifestazioa eguerdian egin dute, "Kalitatezko hezkuntza eta lan baldintzen alde. Gimeno Kanpora!", lelopean.

Hodei Tapia LABeko Hezkuntza arduradunak komunikabideei azaldu dienez, protestan "mezu ozen eta argia" bidalo nahi izan dute, hau da," Gimeno kontseilariak ezin duela bere karguan egun bakar bat gehiago egon".

Sindikatuaren esanetan, "Gimenok ez du zazpi urtean jarrera aldatu, hezkuntza komunitatearen eta sindikatuen aldarrikapenen aurrean entzungor eginez, agerikoa dena ukatuz eta edozein negoziazio motari ateak itxiz ".

"Zazpi urte luze hauetan hezkuntza kalitateak okerrera egin du. Hezkuntza sistema ahul dago. Lan karga eta eskakizunak gero eta handiagoak dira", esan du.

Iruñea Hezkuntza Nafarroa Gizartea

