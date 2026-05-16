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El crucero Ambition con 21 infectados por el brote de norovirus deja Galicia rumbo a Gijón

LA CORUÑA, 16/05/2026.- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, atracó este sábado en el puerto español de La Coruña (noroeste) con treinta personas infectadas a bordo, según el último balance médico. En el muelle de trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior se encargará de inspeccionar la nave y decidir si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, según informó el Gobierno español. EFE/ Cabalar
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Norovirusak kutsatutako 21 lagun daramatzan Ambition gurutzaontziak Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu du
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EITB

Última actualización

El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha partido a las 20:00 horas hacia Gijón tras una escala de diez horas y media en A Coruña y un desembarco autorizado de 1600 pasajeros. La excepción han sido los 21 casos activos que siguen aislados, cumpliendo los protocolos sanitarios. El lunes hará escala en el Puerto de Bilbao.

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