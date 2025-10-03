Ya son 12 las familias que han interpuesto denuncia contra la libertad sexual en relación a los hechos del campamento de verano de Bernedo (Álava), según ha podido saber este viernes EITB.

Hasta el momento se habían contabilizado cuatro denuncias por "hechos" contra la libertad sexual, a las que se suman ahora otras ocho.



En este campamento, según el relato hecho público por algunas familias de los menores que acudieron a él, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.

Recientemente han abierto diligencias previas para iniciar la investigación judicial sobre las colonias de Bernedo, casi cinco meses después de que la primera denuncia entrara por reparto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz.

La primera denuncia se interpuso ante la Ertzaintza el 25 de agosto de 2025 por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los udalekus de Aibagar y, 2023 y 2024 en Bernedo.

Según las denuncias de algunas familias de niños y niñas que acudieron al campamento de Bernedo, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.

En declaraciones a EITB, la fiscal superior del País Vasco María del Carmen Adán ha señalado que la Fiscalía ha conocido por los medios de comunicación lo ocurrido en estos udalekus, y que el atestado policial que llegó al juzgado en mayo "se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada".

Por su parte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha señalado que si algún padre o madre que ha enviado a sus hijos al campamento de Bernedo cree que ha ocurrido algún delito, "lo que tienen que hacer" es poner una denuncia en la Ertzaintza o en un juzgado.

Mientras tanto, la Ertzaintza continúa investigando lo ocurrido en este campamento de verano privado organizado el pasado mes de agosto por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.

Tras hacerse públicas la existencia de denuncias tanto los organizadores de estas colonias como un centenar de familias cuyos hijos han pasado por las mismas las han apoyado y han defendido su proyecto.