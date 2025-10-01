POLÉMICA
185 familias defienden el modelo del campamento de Bernedo en una carta enviada a Euskadi Irratia

Defienden en una carta el modelo de este espacio y denuncian el "acoso" al que están siendo sometido sus organizadores a través de las "magnificación" y la "criminalización" de la realidad.
Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 185 familiak Bernedoko udalekuaren eredua defendatu dute Euskadi Irratira bidalitako gutun batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos 185 familias y tutores legales de niños que han participado en el campamento de Bernedo organizado por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea defienden en una carta el modelo de este espacio y denuncian el "acoso" al que están siendo sometido sus organizadores a través de las "magnificación" y la "criminalización" de la realidad.

La carta de estas familias, remitida en euskera a Euskadi Irratia, se conoce un día después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria haya citado a declarar a tres menores "víctimas" de los "hechos" contra la libertad sexual supuestamente ocurridos en esta campamento.

Familias cuyos hijos han participado en estas colonias, en esta caso 137, han suscrito una carta de apoyo en la que aseguran que elegirían de nuevo este campamento y dan su total respaldo a sus organizadores y a sus monitores ante el "acoso", las "acusaciones" y las "amenazas" que están sufriendo a través de las redes sociales.

Denuncian además que medios de comunicación públicos y privados están "magnificando" y "distorsionando" la realidad para "criminalizar" el trabajo de los monitores.

Se muestran muy agradecidos por la oportunidad que sus hijos han tenido de participar en estos campamentos que tienen "el euskera y el feminismo como pilar" y que ofrecen "a las generaciones más jóvenes" percibir la "diversidad en sentido amplio".

Agradecen además que en las colonias se vea el "cuerpo como un espacio político" y que todos los momentos de la vida, entre los que citan el descanso, la higiene y las horas de las comidas, "se conviertan" también en "espacios políticos".

"No nos confundirán con discursos falsos, violentos y reaccionarios. Estamos con vosotros", termina la carta.

Cuando salieron a la luz los testimonios de las familias críticas con este campamento los monitores del mismo ya hicieron público un comunicado en el que defendían que su proyecto es "autogestinado, basado en el feminismo, el euskera y el trabajo comunitario", en la línea con lo expuesto en la carta conocida este miércoles.

