185 familiak Bernedoko udalekuaren eredua defendatu dute Euskadi Irratira bidalitako gutun batean

Espazio horren eredua defendatu dute, eta antolatzaileak jasaten ari diren "jazarpena" salatu dute, "auzia neurrigabe puntuz" eta "kriminalizazioaren" bidez.

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak antolatutako Bernedoko udalekuan parte hartu duten 185 familiak eta legezko tutorek, espazio horren eredua defendatu dute gutun batean, eta antolatzaileak jasaten ari diren "jazarpena" salatu dute, "auzia neurri gabe puztuz" eta "kriminalizazioaren" bidez.

Familia horiek Euskadi Irratira euskaraz bidalitako gutuna Gasteizko Instrukzioko 3 zenbakiko Epaitegiak ustez kanpamentu horretan izandako sexu-askatasunaren aurkako "gertakarien" hiru adingabe "biktima" deklaratzera deitu eta biharamunean jakin da.

Udaleku horietan seme-alabek parte hartu duten familiek, kasu honetan 185ek, gutun bat sinatu dute kanpamendu hau berriro aukeratuko luketela esanez eta antolatzaileei eta begiraleei babes osoa emanez sare sozialen bidez jasaten ari diren "jazarpenaren", "akusazioen" eta "mehatxuen" aurrean.

Gainera, komunikabide publiko eta pribatuak errealitatea "handiesten" eta "desitxuratzen" ari direla salatu dute, begiraleen lana "kriminalizatzeko".

Oso eskertuta agertu dira beren seme-alabek "euskara eta feminismoa zutabe "dituzten eta" belaunaldi gazteenei aniztasuna zentzu zabalean" hautematea eskaintzen dieten kanpamentu horietan parte hartzeko izan duten aukeragatik.

Udalekuetan "gorputza espazio politiko" gisa ikustea eta bizitzako une guztiak, besteak beste atsedena, higienea eta otorduak, "espazio politiko" ere bihurtzea eskertu dute.

"Ez gaituzte diskurtso faltsu, bortitz eta erreakzionarioekin nahastuko. Zuekin gaude", amaitzen da gutuna.

Udaleku horrekin kritiko diren familien testigantzak argitara eman zirenean, bertako begiraleek ohar bat argitaratu zuten, euren proiektua "autogestionatua, feminismoan, euskaran eta lan komunitarioan oinarritua" dela defendatuz, asteazken honetan ezagututako gutunean azaldutakoaren ildotik.

