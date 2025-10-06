La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nera Melgosa, ha anunciado que el Gobierno Vasco y las tres diputaciones han creado una mesa de coordinación para estudiar los "posibles errores del sistema" de campamentos de menores tras el caso de Bernedo (Álava) y hacer una nueva normativa.



En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Melgosa ha señalado que se ha reunido con las tres diputadas forales y han acordado crear una mesa de coordinación para hacer un "análisis conjunto de los posibles errores del sistema, aprender de lo sucedido y reforzar los procedimientos con todas las herramientas al alcance". Ha apuntado que en esta cuestión la sociedad exige "coordinación, rigor y capacidad de respuesta" y hay que "tener capacidad de reacción para evitar que pueda volver a ocurrir". En ese sentido, ha informado de que la próxima semana ya habrá una reunión "técnica" de las cuatro instituciones para "entender lo que ha fallado en cuanto a normativa".



Melgosa ha avisado de que la elaboración de una nueva normativa sobre tiempo libre con menores "llevará tiempo" porque hay muchos aspectos que abordar pero ha dicho que el Gobierno Vasco ya trabajaba en ello antes del caso del campamento de Bernedo porque la vigente ya tiene muchos años, "la realidad ha cambiado" y no está adaptada tampoco a la nueva Ley de Juventud. Uno de los aspectos que ha apuntado que cambiarán será la formación y titulación de los monitores de tiempo libre para que haya una "mayor certificación que la que dan las escuelas de tiempo libre" actualmente.



La consejera ha comentado que la investigación del campamento de Bernedo sigue "dos vías: la judicial, a la que pido la mayor celeridad porque se trata de menores; y la administrativa porque la asociación no comunicó su actividad a la Diputación de Álava", lo que incumple la normativa foral y la Ley de Juventud.

Hasta ahora, se han presentado ante la Ertzaintza 12 denuncias por hechos supuestamente sucedidos en Bernedo, que podrían ser constitutivos de delitos contra la libertad sexual y que, según las presuntas víctimas, consistían en que los monitores obligaban a los menores ducharse en duchas mixtas.

Melgosa ha asegurado que el Gobierno Vasco no tiene conocimiento de cuántos años llevaban celebrándose esos campamentos sin licencia y ha apuntado que en el registro del ejecutivo autonómico no hay ninguna queja ni irregularidad al respecto presentada por las diputaciones forales.



Preguntada por los cambios normativos que habría que poner en marcha para tener un paraguas jurídico con el que actuar en estos casos, ha señalado que cuando llegó al cargo ya se empezó a hablar que había que hacer determinadas revisiones en la normativa, "porque hay muchas normativas desde el tiempo de ocio y tiempo libre que llevan tiempo ya trabajándose y sobre todo llevan tiempo ya encima de la mesa".



