Activan una mesa de coordinación para estudiar los "posibles errores" en campamentos tras el caso de Bernedo
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nera Melgosa, ha anunciado que el Gobierno Vasco y las tres diputaciones han creado una mesa de coordinación para estudiar los "posibles errores del sistema" de campamentos de menores tras el caso de Bernedo (Álava) y hacer una nueva normativa.
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Melgosa ha señalado que se ha reunido con las tres diputadas forales y han acordado crear una mesa de coordinación para hacer un "análisis conjunto de los posibles errores del sistema, aprender de lo sucedido y reforzar los procedimientos con todas las herramientas al alcance". Ha apuntado que en esta cuestión la sociedad exige "coordinación, rigor y capacidad de respuesta" y hay que "tener capacidad de reacción para evitar que pueda volver a ocurrir". En ese sentido, ha informado de que la próxima semana ya habrá una reunión "técnica" de las cuatro instituciones para "entender lo que ha fallado en cuanto a normativa".
Melgosa ha avisado de que la elaboración de una nueva normativa sobre tiempo libre con menores "llevará tiempo" porque hay muchos aspectos que abordar pero ha dicho que el Gobierno Vasco ya trabajaba en ello antes del caso del campamento de Bernedo porque la vigente ya tiene muchos años, "la realidad ha cambiado" y no está adaptada tampoco a la nueva Ley de Juventud. Uno de los aspectos que ha apuntado que cambiarán será la formación y titulación de los monitores de tiempo libre para que haya una "mayor certificación que la que dan las escuelas de tiempo libre" actualmente.
La consejera ha comentado que la investigación del campamento de Bernedo sigue "dos vías: la judicial, a la que pido la mayor celeridad porque se trata de menores; y la administrativa porque la asociación no comunicó su actividad a la Diputación de Álava", lo que incumple la normativa foral y la Ley de Juventud.
Hasta ahora, se han presentado ante la Ertzaintza 12 denuncias por hechos supuestamente sucedidos en Bernedo, que podrían ser constitutivos de delitos contra la libertad sexual y que, según las presuntas víctimas, consistían en que los monitores obligaban a los menores ducharse en duchas mixtas.
Melgosa ha asegurado que el Gobierno Vasco no tiene conocimiento de cuántos años llevaban celebrándose esos campamentos sin licencia y ha apuntado que en el registro del ejecutivo autonómico no hay ninguna queja ni irregularidad al respecto presentada por las diputaciones forales.
Preguntada por los cambios normativos que habría que poner en marcha para tener un paraguas jurídico con el que actuar en estos casos, ha señalado que cuando llegó al cargo ya se empezó a hablar que había que hacer determinadas revisiones en la normativa, "porque hay muchas normativas desde el tiempo de ocio y tiempo libre que llevan tiempo ya trabajándose y sobre todo llevan tiempo ya encima de la mesa".
Más noticias sobre sociedad
Un bypass permite abrir la AP-8 en Deba en sentido Irun, aunque se mantienen las retenciones
El incendio de un camión, originado en el semirremolque, ha obligado a cerrar la autopista en ese sentido pasadas las 14:00 horas. El tráfico se ha desviado desde Elgoibar por la N-634 mientras trabajaban los bomberos y se han generado retenciones en toda la zona.
Metro Bilbao vuelve a suspender el servicio en varias líneas
Tras las averías de esta mañana, Metro Bilbao ha vuelto a sufrir incidencias obligando a suspender el servicio entre Leioa e Indautxu, y entre Cruces y San Ignacio.
Un total de 14 330 personas han participado en las 170 actividades en la 44 edición de los Cursos de Verano de la EHU
La vicerrectora del Campus de Gipuzkoa Juana Goizueta ha considerado que la edición deja "un balance muy positivo" que consolida los cursos estivales de la universidad pública como "foro de debate, reflexión y transmisión de conocimiento sobre las principales preocupación y retos de la sociedad actual". El plazo para presentar propuestas a la edición de 2026 estará abierto del 1 al 30 de noviembre.
Más de 43 000 personas tienen ya cita para vacunarse contra la gripe en la CAV
La campaña de vacunación para los grupos de riesgo y personas más vulnerables ha comenzado de manera oficial hoy en la CAV. Más de 43 000 personas, de los que 20 381 son mayores de 80 años y 2353 son niños, han cogido ya cita para vacunarse contra la gripe en Euskadi. Junto con la vacuna de la gripe, se ofrece a la población de riesgo la posibilidad de recibir, de manera simultánea, la que previene contra el covid.
Reabren el edificio del Museo de Bellas Artes de 1970 tras su rehabilitación
El Museo de Bellas Artes ha reabierto el edificio de 1970 tras su rehabilitación. La apertura se ha celebrado con una exposición de 50 pinturas de Baselitz, y otras obras emblemáticas. La rehabilitación ha afectado a casi 6.000 metros cuadrados.
El PP pide una comisión de investigación sobre el campamento de Bernedo en el Parlamento Vasco
De Andrés ha criticado la labor de las instituciones vascas y de los partidos políticos ante las denuncias de varias familias.
Los cuatro activistas vascos de la Global Sumud Flotilla retenidos en Israel llegan este lunes
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado que 28 personas de nacionalidad española que iban a bordo de la flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.
Recuperado el servicio de Metro Bilbao entre Indautxu y San Ignazio, tras estar interrumpido dos horas por un fallo técnico
Una unidad que circulaba entre San Ignazio y Sarriko se ha averiado, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Inazio durante casi dos horas. Además, ha habido retrasos generalizados en el resto de los trenes. Metro Bilbao informa que poco a poco se irán recuperando las frecuencias habituales.
Herido grave un menor de 17 años en un accidente de tráfico en Tafalla
El conductor, un hombre de 29 años, ha sido trasladado al centro de salud de Peralta, mientras que el copiloto ha sido evacuado con heridas graves en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra.