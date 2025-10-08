ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
Zupiria confirma 17 denuncias contra el campamento de Bernedo

El consejero de Seguridad ha afirmado que hay alguna denuncia relacionada con una posible agresión sexual, pero que la mayoría están relacionadas con posibles delitos de coacciones y exhibicionismo. 

Bingen Zupiria Euskadi Irratia
Bingen Zupiria, hoy, en Euskadi Irratia.
Euskaraz irakurri: Dagoeneko 17 dira Bernedoko udalekuaren kontra aurkeztutako salaketak, Zupiriaren arabera
