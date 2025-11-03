Polemika
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bernedoko kanpalekuak antolatzen dituen elkartearen aurkako zehapen-espedientea abiatu du Arabako Aldundiak

Sarrea Euskal Udaleku Elkartearen aurkako zehapen-espedientea ireki du Aldundiak, araudiaren "bi betebehar ez betetzea" leporatuta: eskumena duen departamentuari jardueraren berri ez ematea eta eskatutako dokumentazioa Aldundiari ez helaraztea. Orain arte, 21 salaketa aurkeztu dira udaleku horietan parte hartu zuten adingaberen familien partetik, sexu-erasoa eta exhibizionismoa delituengatik. 

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
Bernedoko udalekuen artxiboko irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arabako Foru Aldundiak zehapen-espedientea abiatu du Bernedoko (Araba) kanpalekuak antolatzen dituen Sarrea Euskal Udaleku Elkartearen aurka. Orain arte, 21 salaketa aurkeztu dira elkarte horren aurka, sexu-erasoak, exhibizionismoa eta horietan parte hartzen zuten adingabeak derrigortzea egotzita.

Hala adierazi du Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak astelehen honetan Arabako Batzar Nagusietan egindako agerraldian, Alderdi Popularrak eskatuta.

Gonzalezek iragarri duenez, foru erakundeak zigor espedientea ireki dio elkarteari, araudiaren "betebeharren bi ez-betetze larri" agerian geratu ostean.
   
Lehenik eta behin, Arabako Foru Aldundiko sail eskudunari jardueraren aldez aurreko jakinarazpena egiteko betebeharra ez betetzea eta, bigarrenik, administrazio eskudunaren ikuskapen-funtzioak errazteko betebeharra ez betetzea, hau da, eskatu zitzaion eta "erantzun ez zion" dokumentazioa ematea. Espediente horrek dagokion administrazio-izapidetzea izango du.

Arabako Foru Aldundian inskribatu gabeko jarduera

Ramiro Gonzalezek azaldu duenez, irailaren 15ean Foru Aldundiak udalekuen berri izan zuenetik, ama batek bidalitako mezu baten bidez, izan ere, "jarduera ez da inoiz Arabako Foru Aldundian inskribatu, ezta Gazteria Sailari jakinarazi ere". Hori dela eta, "jarduera ezezaguna zen".

Halaber, adierazi duenez, "hasiera-hasieratik, Sailaren lehentasuna familiei arreta ematea izan zen, Bernedoko udalekuan sortutako egoera zuzenean ezagutzea eta erakundeen erantzukizunez erantzutea", eta "Fiskaltzari kasuari buruz bildutako dokumentazio administratibo guztia helaraztea".

"Kezka, inplikazioa eta jarduera egon dira, eta ahalik eta azkarren egin da, betiere adingabeen interes gorena kontuan hartuta ", defendatu du.

Gonzalezek azaldu duenez, "urteetan zehar koloniak egon dira, eta praktika erabat onartezinak izan dira; kasu batzuetan, eta ezagutu ditugun gertakariak ikusita, delitu izan daitezke". "Kanpaleku horiek ez ziren horrela egin behar, familiek egindako salaketen arabera", gaineratu du.

Hori dela eta, Gonzalezek "sakoneraino ikertzearen" eta "gardentasun handienarekin jokatzearen" alde egin du, "informazio guztia iritzi publikoari helarazteko" eta "edozein delitu zantzu antzeman daitekeen edozein egoeraren berri epaitegiei emateko", "Aldundiak egin duen bezala".

Erakunde arteko mahaia

Bestalde, Arabako ahaldun nagusiak nabarmendu du hiru foru aldundien, Eudelen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko mahaia sortu dela aisialdiko jarduera pribatuen, ibilaldi ibiltarien, kanpalekuen eta aterpetxeen arloan "koordinazio- eta kontrol-mekanismoak hobetzeko".

Ildo horretan, jakinarazi du "Gazteriaren Euskal Legearen zenbait puntu araudi bidez garatzeko lehentasunezko beharra" identifikatu dela, hala nola aldez aurreko jakinarazpenak, erantzukizunpeko adierazpenak, zerbitzuak eta instalazioak eta diziplina-araubidea.

Bernedoko kanpalekuak ikertzeko batzordea sortzeari uko egin dio Eusko Legebiltzarrak
"Aldez aurretik salaketarik jarri ezean, administrazioek ezin dugu zuzenean esku hartu jarduera pribatuetan"
Umeak Araba Delituak Ertzaintza Gazteak Salaketak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Euskal Herriko Saharar diasporak Marokoren autonomia eskaintza gaitzestu du
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Euskal Herriko saharar diasporak bere gaitzespena adierazi du Marokoko autonomia planaren aurrean

Euskal Herriko saharar diasporak elkarretaratzea egin du gaur Gasteizen, Mendebaldeko Sahararen autonomia plana gaitzetsi, eta Marokoren subiranotasunaren pean jarriko lukeen plana errefusatzeko. Sahararren hitzetan, Espainiako Estatua da "gure lurra abandonatu behar izatearen erantzulea", eta, hori dela eta, Espainiako Gobernuari exijitu diote autonomia plana publikoki baztertzeko, independentzia erreferenduma bat egin ahal izateko.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X