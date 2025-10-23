UDAKO KANPALEKUAK
Bernedoko kanpalekuak ikertzeko batzordea sortzeari uko egin dio Eusko Legebiltzarrak

EAJk eta PSEk atzera bota dute PPren proposamena, Bernedoko udalekuetan izandako ustezko sexu-abusuen erantzukizun politikoak argitzeko. Horren ordez, Ganberak gaitzespen adierazpen instituzional bat eta adingabeekin lan egiten duten erakundeen kontrola indartzeko protokolo bat onartu ditu.
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak ez du Bernedoko udalekuetan izandako gertakariak ikertzeko batzorde bat sortuko. 21 salaketa aurkeztu dituzte ustezko sexu-eraso, exhibizionismo eta adingabeen aurkako bortxaketa delituengatik. PPk aurkeztutako proposamena atzera bota dute, EAJren eta PSE-EEren botoekin.

Aitor Urrutia EAJko legebiltzarkideak argudiatu duenez, "ondorioak aldez aurretik aterata egon ohi dira", eta "erakundeei guztiaren erantzukizuna leporatu nahi izatea bidegabea da". Urrutiak Ertzaintzaren jarduera defendatu du, "guztia ikertu eta epailearen esku utzi duelako".

EH Bilduk, Eraitz Saez de Egilazen bitartez, Bingen Zupiria Segurtasun sailburua kritikatu du, atxilotuen jatorriari buruzko informazioa emateagatik, eta "berehalako zuzenketa" eskatu du. Voxek, aldiz, erakundeei "erantzukizunak astintzea" leporatu die.

PSEtik, Pau Blasik ukatu egin du Administrazioaren aldetik "nagikeria eta pasibotasuna" egon izana, eta gogorarazi du kanpalekua ez zegoela "Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren erregistroetan inskribatuta", eta jarduera "pribatua eta autogestionatua" zela, "dirulaguntza publikorik eta kontrol administratiborik gabekoa".

Bestalde, Laura Garrido PPko bozeramaileak Eusko Jaurlaritzaren "erabateko geldotasuna" salatu du, eta "erantzukizun politikoak ebaztea" eskatu du. Gogorarazi du aurrekariak zeudela eta Ertzaintzak 2024an txosten bat egin zuela "ezer egin gabe". "Erantzukizun penalak egongo dira, baina erantzukizun politikoak ere egon behar dira", adierazi du.

Azkenik, Ganberak EAJk eta PSE-EEk bultzatutako osoko zuzenketa onartu du, Sumarren abstentzioarekin eta EH Bildu, PP eta Voxen kontrako botoarekin. Testuak salatutako gertakariak "erabat gaitzesten" ditu, haurren eskubideen urraketen aurrean "zero tolerantzia" berresten du eta adingabeekin lan egiten duten erakundeen erregistrorako eta informaziorako protokolo bat sortzea proposatzen du.

Gainera, Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Gazteriari (2022) eta Haur eta Nerabeei (2024) buruzko legeak gara ditzala, eta kaltetutako familiei laguntza psikologikoa eta juridikoa eman diezaiela, "adingabeen birbiktimizazioa saihesteko".

