CAMPAMENTOS DE VERANO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Parlamento Vasco rechaza crear una comisión de investigación sobre los campamentos de Bernedo

PNV y PSE han tumbado la propuesta del PP para esclarecer posibles responsabilidades políticas por los presuntos abusos sexuales ocurridos en los ‘udalekus’ de Bernedo. La Cámara ha aprobado, en su lugar, una declaración institucional de condena y un protocolo para reforzar el control de las entidades que trabajan con menores.
Euskaraz irakurri: Bernedoko kanpalekuak ikertzeko batzordea sortzeari uko egin dio Eusko Legebiltzarrak
author image

EITB

Última actualización

El Parlamento Vasco ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre los sucesos ocurridos en los campamentos de verano de Bernedo (Álava), donde se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, exhibicionismo y coacción a menores. La propuesta, presentada por el PP, ha sido rechazada con los votos de PNV y PSE-EE, que han considerado que este tipo de comisiones “no valen para nada” y generan “juicios mediáticos paralelos”.

El parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha argumentado que “las conclusiones suelen estar extraídas de antemano” y que “querer responsabilizar a las instituciones de todo es improcedente”. Urrutia ha defendido la actuación de la Ertzaintza, que “ha investigado y puesto todo a disposición judicial”.

EH Bildu, por medio de Eraitz Saez de Egilaz, ha criticado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por informar sobre el origen de las personas detenidas y ha reclamado una “rectificación inmediata”. Vox, en cambio, ha acusado a las instituciones de “sacudirse responsabilidades”. Desde Sumar, Jon Hernández ha acusado al PP de “utilizar políticamente” un caso “que afecta a menores”.

Desde el PSE, Pau Blasi ha negado que haya habido “indolencia ni pasividad” por parte de la Administración y ha recordado que el campamento “no estaba inscrito en los registros de las diputaciones ni del Gobierno Vasco” y que se trataba de una actividad “privada y autogestionada, sin subvención pública ni control administrativo”.

Por su parte, la portavoz del PP, Laura Garrido, ha denunciado “la inacción absoluta” del Gobierno Vasco y ha reclamado “dirimir responsabilidades políticas”. Ha recordado que existían antecedentes y que la Ertzaintza elaboró un informe en 2024 “sin que se actuara”. “Habrá responsabilidades penales, pero también tiene que haber responsabilidades políticas”, ha afirmado.

Finalmente, la Cámara ha aprobado una enmienda de totalidad impulsada por PNV y PSE-EE, con la abstención de Sumar y el voto en contra de EH Bildu, PP y Vox. El texto expresa su “más absoluto rechazo” a los hechos denunciados, reafirma la “tolerancia cero” frente a cualquier vulneración de los derechos de la infancia y propone la creación de un protocolo de registro e información de las entidades que trabajan con menores.

Además, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a desarrollar las leyes de Juventud (2022) y de Infancia y Adolescencia (2024), y a ofrecer apoyo psicológico y jurídico a las familias afectadas “para evitar la revictimización de los menores”.

18:00 - 20:00
Parlamento Vasco Política

Más noticias sobre politica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta de nuevo a preguntas relacionadas con la estabilidad económica por la falta de presupuestos generales. Además, se presentan iniciativas no de ley sobre teletrabajo rural y control telemático en casos de violencia de género. Eduardo Parra / Europa Press 22/10/2025
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La petición de EH Bildu de adoptar medidas contra el fascismo enfrenta al Gobierno de Sánchez con el PP

Una pregunta de Mertxe Aizpurua (EH Bildu) sobre las medidas para acabar con la exaltación del franquismo ha provocado un duro enfrentamiento entre la bancada socialista y popular. En su respuesta a la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Pedro Sánchez ha anunciado la elaboración de un catálogo de símbolos franquistas que serán retirados de las calles.
Cargar más
Publicidad
X