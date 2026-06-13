Dena prest Amurrion, Araba Euskaraz jaia ospatzeko
Milaka lagun espero dira igande honetan Amurrion, Arabako Ikastolen jaiaz gozatzen, "Taupadak berpiztu!" lelopean.
Azken lau urteetan Arabako zortzi ikastolek elkarlanean antolatu dute Araba Euskaraz jaia Gasteizko Olarizu parkean. 2026ko edizioari begira, Amurrion ospatzea erabaki zuten, eta jaiaren antolakuntzaren pisurik handiena Aresketa ikastolak hartu du bere gain, nahiz eta Arabako gainerako zazpi ikastolek ere lagundu. Seigarren aldia da Amurrioren esku geratzen dela Araba Euskarazen antolaketa, eta gogotsu heldu diote erronkari.
Unai Mendizabal Araba Euskaraz Kultur Elkarteko lehendakariak aurkezpenean nabarmendu zuenez, "gure nahia euskararen taupadak indartzea eta euskara herritar guztiengana iristea da; ez soilik ikastolan, baizik eta kalean, plazan eta eguneroko bizitzan". "Araba Euskaraz ez da lurralde baten jai soil bat, ikastolek euskararen biziberritzean eta transmisioan jokatzen duten paper aktiboaren erakusleiho nagusietako bat baizik", defendatu zuen.
"Ikastolen sorreratik jauzi handia eman da euskalduntzean, baina erabileraren atzeraldiaren eta euskararen aurkako oldarraldien aurrean, erantzun bateratu bat emateko garaia da", adierazi zuen eta, horregatik, "erakunde publikoen eta herrigintzaren indarrak batzeko deia" egin zuen Mendizabalek, "Araba Euskaraz topagune alai bat izateaz gain, hizkuntza eskubideak exijitzeko aldarrikapen espazio bat ere badela" azpimarratuz.
Hiru gunetan banatutako egitaraua
Goizeko 10:00etan hasiko da jaia, Aresketa Ikastolan egingo den inaugurazio ekitaldiarekin.
Ondoren, herri osoan zehar banatuta, hiru gune nagusi antolatu dira adin eta gustu guztientzako eskaintzarekin:
- 1. gunea, Bihotza Parkean: Dantza topaketa, Herri Kirolak, Ugarte Otxotea, Belgorri, EH Sukarra eta Akerbeltz. Lehen Hezkuntzako ikasleen Erronka. DBHkoen erronka, berriz, gune guztietan zehar jokatuko da. Hemen kokatuko dira APDEMAren txokoa, Haurren Basoa eta Berriaren Txokoa. Euskaltelen Bizikleta Kukaña ere bertan kokatuko da.
- 2. gunea, Txinparta: Porrotx eta Marimotots, NUN Gazte Talent, Ganibet, Nafarroa 1512 eta Bad Sound. Argitxo eta Kaiku txokoak, eta Eroskiren elikadura eskola.
- 3. gunea, Taupadak: Zumba, Loa eta Laia zuzenean, Yogurina Borova eta Patxi eta Konpania. Puzgarriak eta Makusi gunea. Kirikiño Aisialdi Taldeak tailerrak eta jolasak eskainiko ditu, eta Amurrioko Xake Taldeak xake partidak antolatuko ditu.
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