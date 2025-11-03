La Diputación Foral de Álava inicia un expediente sancionador contra la asociación que organiza los campamentos de Bernedo

La Diputación Foral de Álava ha iniciado expediente sancionador contra la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, que organiza los campamentos de Bernedo (Álava), sobre el que, hasta el momento, se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en ellas.



Así lo ha señalado el diputado general de Álava, Ramiro González, durante su comparecencia este lunes ante las Juntas Generales de Álava a petición del Partido Popular.



González ha anunciado que la institución foral ha incoado expediente sancionador a la asociación, tras evidenciarse "dos incumplimientos graves de obligaciones" de la normativa.



En primer lugar, incumplimiento de la obligación de realizar una comunicación previa de la actividad al departamento competente de la Diputación Foral de Álava y, en segundo lugar, incumplimiento de la obligación de facilitar las funciones de inspección de la administración competente consistente a facilitar la documentación que le fue requerida y a la que "no respondió". Este expediente tendrá su tramitación administrativa correspondiente.

Actividad no inscrita en la Diputación Foral de Álava



Ramiro González ha relatado los hechos desde que el pasado 15 de septiembre la Diputación tuviera conocimiento de los 'udalekus' a raíz de un correo de una madre, ya que la actividad "no ha estado nunca inscrita en la Diputación Foral de Álava ni fue comunicada al Departamento de Juventud", por lo que "se trataba de una actividad desconocida".



Asimismo, ha indicado que, "desde el primer momento, la prioridad del Departamento fue atender a las familias, conocer de primera mano la situación generada en el 'udaleku' de Bernedo y dar respuesta con responsabilidad institucional", así como "dar traslado a la Fiscalía de toda la documentación administrativa recopilada sobre el caso".



"Ha habido preocupación, implicación y actuación, y se ha hecho con la mayor celeridad posible, y teniendo siempre en cuenta el interés superior de los y las menores", ha defendido.



González ha comentado que, "durante años han existido unas colonias con unas prácticas absolutamente inadmisibles y que, en algunos casos y a la vista de los hechos que hemos ido conociendo, podrían ser constitutivas de delito". "Estos campamentos no se tenían que haber producido de esta manera, a tenor de la cantidad de las denuncias que se han producido por parte de las familias", ha añadido.



Por ello, González ha abogado por "investigar hasta el fondo" y "actuar con la máxima transparencia, para trasladar absolutamente toda la información a la opinión pública" y "poner en conocimiento de los juzgados cualquier situación en la que se pueda apreciar cualquier indicio de delito", tal y como ha secundado, "ha hecho la Diputación"

Mesa interinstitucional

Por otra parte, el diputado general de Álava ha resaltado la creación de la mesa entre las tres diputaciones forales, Eudel y el Gobierno Vasco para "mejorar los mecanismos de coordinación y control" en el ámbito de las actividades privadas de tiempo libre, marchas volantes, campamentos y albergues.



En este sentido, ha informado que se ha identificado "la necesidad prioritaria de desarrollar reglamentariamente varios puntos de la Ley Vasca de Juventud", incluyendo comunicaciones previas, declaraciones responsables, servicios e instalaciones y régimen disciplinario.





