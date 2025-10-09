Álava
"Salvo que exista una denuncia previa, las Administraciones no podemos intervenir directamente en las actividades privadas"

Ana del Val diputada foral de Cultura y Deporte de Álava
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Aldez aurretik salaketarik jarri ezean, administrazioek ezin dugu zuzenean esku hartu jarduera pribatuetan"
EITB

Última actualización

La diputada foral de Cultura y Deporte de Álava se ha referido así al caso de las polémicas colonias de Bernedo. Hoy se ha conocido que ya son 18 las denuncias presentadas por delitos contra la libertad sexual. 

Araba-Álava Delitos Niños Diputación Foral de Álava Sociedad

