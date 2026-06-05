BERNEDOKO UDALEKUA
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Debekuaren aurrean, "haurrei udaldi polit eta lasai bat" eskaintzeko "lanean" ari dela esan du Euskal Udalekuak elkarteak

Elkarteak mezua bidali die udaldia Bernedoko udalekuetan igarotzeko eskaera egin duten 200 familiei, eta azaldu "abokatuarekin lanean" ari direla haur eta familientzako "aukera eta alternatiba egokienak diseinatzeko". Arabako Foru Aldundiak debekua ezarri eta Instagram sare sozialean elkarteak duen profilean beste mezu bat partekatu du, "triste eta kezkatuta" daudela esanez eta salatuz "legezko betekizun guztiak bete arren" ukatu diotela Dorrekoa elkarteari udalekuak antolatzeko aukera.
Bernedoko Udalekuak, EFEren artxiboko argazki batean.
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EITB

Azken eguneratzea

Arabako Foru Aldundiak Euskal Udalekuak elkartea zigortu eta Bernedoko Udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa Elkarteari debekua ezarri berritan, "triste eta kezkatuta" azaldu da udalekuak antolatzen dituen eragilea. Instagram sare sozialean duen profilean lehen erreakzio bat partekatu du elkarteak, eta azpimarratu debekuaren aurrean, "zer egin daitekeen" aztertzen ari direla. Gerora, aurten Bernedoko udalekuetan izena eman zuten 200 familiei zuzendutako mezu batean, argitu dute "lanean" ari direla abokatuarekin, proiektukideekin, "haurrei udaldi polit eta lasai bat" eskaini ahal izateko. 

Euskal Udalekuak elkartearen berbetan, Bernedoko udaldia antolatzeko "legezko betekizun guztiak bete arren" ezarri diote debekua Dorrekoa elkarteari, Sarrea elkartearen ordez udalekuak antolatu nahi zituenari. Salatu dutenez, "proiektua etengabe erasotua" izaten ari da, eta "udaldia oztopatu nahian ari dira behin eta berriro". Argitu dute bart jaso dutela Arabako Foru Aldundiaren jakinarazpena. 

Sare sozialetan zabaldutako mezu publikoan eskerrak ematen dizkiete familiei eta elkarteari babesa agertu dioten guztiei. "Zuoi esker dago proiektua bizirik eta lanean jarraituko dugu", erantsi dute.

Familiei bidalitako testuan, adierazi dute informazioa euren eskutik helarazi nahi izan dietela eta gaurko antolatutako bilerei eutsi dietela. "Hemendik aurrera emango ditugun urratsen berri eman nahiko genizueke. Abokatuarekin lanean gabiltza eta proiektukideak lanean ari gara etenik gabe. Egoera honetan haur eta familientzako aukera eta alternatiba egokienak diseinatzeko lanean jarraitzen dugu", azaldu dute

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Arabako Aldundiak Sarrea elkartea zigortu du eta baimena ukatu dio horren ordez Bernedoko udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa elkarteari

9.000 euroko isuna ezarri dio Sarrea elkarteari, bai eta 3 urtez dirulaguntza publikorik jasotzeko dekua eta 3 urtez adin txikikoekin aisialdiko jarduerak antolatu edo egiteko inhabilitazioa ere. Sarrearen ordez udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa Kultur Elkarteari atzera bota dio baimen eskaera, Sarrearen inhabilitazioa saihesteko entitate instrumental gisa funtzionatzea leporatuta, lege-iruzurra litzatekeelako.

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