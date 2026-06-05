CAMPAMENTOS DE BERNEDO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskal Udalekuak dice estar "trabajando" para ofrecer "un verano bonito y tranquilo a los niños", pese a la prohibición

La asociación ha enviado un mensaje a las 200 familias que han solicitado pasar el verano en las colonias de Bernedo y ha explicado que están "trabajando" con su abogado para diseñar "las alternativas más adecuadas" para menores y familias. En otro mensaje compartido en su perfil de Instagram, Euskal Udalekuak se muestra "triste y preocupada" y denuncia que, "a pesar de cumplir con todos los requisitos legales", han denegado a la asociación Dorrekoa la posibilidad de organizar las colonias.

Colonias de Bernedo, en una foto de archivo de EFE.
Euskaraz irakurri: Debekuaren aurrean, "haurrei udaldi polit eta lasai bat" eskaintzeko "lanean" ari dela esan du Euskal Udalekuak elkarteak
author image

EITB

Última actualización

Ante la reciente prohibición de la Diputación Foral de Álava de los campamentos de Bernedo (Álava), la asociación Euskal Udalekuak, organizadora de las colonias, se ha mostrado "triste y preocupada" y ha insistido en que "trabaja" para poder ofrecer a menores y familias "un verano bonito y tranquilo". La asociación ha compartido en su perfil de Instagram una primera valoración de lo sucedido y ha subrayado que, ante la prohibición, están estudiando "qué se puede hacer". Posteriormente, en un mensaje dirigido a las 200 familias que se inscribieron este año en las colonias de Bernedo, han aclarado que están "trabajando" con su abogado y compañeros y compañeras de proyecto. 

En palabras de Euskal Udalekuak, la asociación Dorrekoa, organizadora de las colonias de verano en sustitución de Sarrea, también ha sido vetada "a pesar de cumplir todos los requisitos legales" para organizar los campamentos. Denuncia, asimismo que "el proyecto está siendo constantemente atacado" y que "se está intentando una y otra vez impedir las colonias".

La asociación, que recibió ayer la comunicación foral con la resolución, ha querido agradecer los apoyos recibidos. "Gracias a ellos el proyecto sigue vivo y nosotros seguimos trabajando", asegura.

En el mensaje enviado a las familias, subrayan que las reuniones informativas previstas para hoy se mantienen y que les comunicarán “los pasos que daremos a partir de ahora”. Según afirman, están trabajando con su abogado y los compañeros y las compañeros de proyecto “sin descanso”. “En esta situación, seguimos trabajando para diseñar las alternativas más adecuadas para las familias”, añaden. 

La asociación es consciente de que la situación genera “incertidumbre e inquietud” en las familias, a las que agradece su apoyo.

"Nuestra prioridad es ofrecer a los niños y las niñas un verano bonito y tranquilo, un verano lejos de esta tormenta. Un verano en el que disfrutar entre juegos, risas y canciones ¡Seguiremos trabajando sin olvidar esa prioridad!”, concluyen. 

Araba-Álava Campamentos de verano Diputación Foral de Álava Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación alavesa sanciona a la asociación Sarrea y deniega el permiso a la asociación Dorrekoa que pretendía organizar en su lugar el Udaleku de Bernedo

Impone una multa de 9000 euros a la asociación Sarrea, así como la imposibilidad de solicitar subvenciones públicas durante 3 años y la inhabilitación para organizar o realizar actividades de ocio con menores durante 3 años. Rechaza la solicitud de autorización a la asociación Dorrekoa, que pretendía organizar un campamento de verano en sustitución de Sarra, acusándola de funcionar como entidad instrumental para evitar la inhabilitación de Sarra, lo que sería fraude de ley.

Ataque israelí en Beirut Líbano
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado al cese de ataques de Hizbulá, que tacha de "humillante" el diálogo y afronta nuevas ofensivas

Los contactos que mantienen desde el 14 de abril han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, Israel ha roto y ha intensificado su invasión en el Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hizbulah, que se opone a las negociaciones.

Cargar más
Publicidad
X