XENPELAR AUZIA

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Errenteriako alkateak Adingabeen Fiskaltzaren aurrean lekukotasuna emango du bihar Xenpelar auziaren inguruan

Errenteriako Udalak Polizia Judizialaren eta Adingabeen Fiskaltzaren esku utzi zuen atzo sexu-eraso salaketen inguruan duen informazio guztia, eta eduki hori egiaztatzeko deitu dute alkatea.

aizpea otaegi errenteria

Aizpea Otaegi alkatea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

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EITB

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Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea lekukotza ematera deitu du Adingabeen Fiskaltzak, Xenpelar Bertso Eskolaren auzia dela eta. 

Errenteriako Udalak Polizia Judizialaren eta Adingabeen Fiskaltzaren esku jarri zuen atzo sexu-eraso salaketen inguruan duen informazio guztia, eta eduki hori egiaztatzeko deitu dute alkatea. 

Arratsaldean igorritako ohar batean, Udalak azaldu du auzia abiatu zenetik "garden" jokatu duela eta salaketen berri izan zutenetik hartutako neurriak ekarri ditu gogora. Aurrena, ikasleen gurasoekin elkartu eta bertso eskolaren jarduna eten zuten, eta ondoren, Ertzaintzako arduradunekin hainbat bilera egin zituzten,"biktimek beraien beharren arabera salaketak modu formalean nola egin lantzeko".

Halaber, atzo Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasun Organoarekin eta Emakunderekin bildu ziren, "informazioa partekatu, gertaeren berri eman eta emandako pausuen inguruko lehen balorazio bat egiteko". 

Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Asanbladak joan den astean salatu zutenez, Xenpelar Bertso Eskolako bertso-irakasle batek "bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko". 

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