Trumpek esan du aukera dagoela ostiralean Iranekin bake-negoziazioei berrekiteko
Asteon, Irango Gobernuak argi utzi du Estatu Batuekin berriro biltzeko prest dagoela, baina horretarako "beharrezko baldintzak" ematen direnean. Iran erasoei aurre egiteko "prestatua" dagoela ere esan duten bertako agintariek.
Ameriketako Estatu Batuetako eta Irango ordezkaritzak datorren ostiralean Pakistanen biltzeko aukera dagoela ziurtatu du Donald Trump AEBko presidenteak. "Posible da", erantzun dio The New York Post egunkariari, bake-negoziazioei datozen 36-72 orduotan berrekiteko aukerari buruz galdetu diotenean.
Buruzagi estatubatuarrak atzo iragarri zuenez, gaur amaitzekoa zen su-etena luzatzea erabaki zuen, Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte. "Blokeoa mantentzeko agindu diet gure Indar Armatuei, eta, gainerako alderdi guztietan, prest eta operatibo egoteko, eta, ondorioz, su-etena luzatuko dut proposamena aurkeztu eta negoziazioak amaitu arte, emaitza edozein dela ere", jakinarazi zuen sare sozialetan.
Etxe Zuriko maizterrak Pakistango agintariek eskatuta hartu zuen erabakia, Irango Gobernuak Islamabaden aurreikusitako elkarrizketen aurrean "proposamen bateratu bat aurkezteko" aukera izan dezan.
Bere aldetik, Irango Gobernuak asteon azaldu du prest dagoela negoziazioei berrekiteko, betiere, horretarako "baldintzak" ematen badira. Erasoei aurre egiteko "prestatuta" dagoela ere esan du.
Su-etena indarrean dagoen arren, Iranek blokeatuta du Ormuzko itsasartea, eta bide beretik, AEBk ere Irango itsasontzien joan-etorria erabat blokeatuta du.
Erresuma Batuak erretzea debekatuko die 2008tik aurrera jaiotakoei
Legea datorren urtetik aurrera sartuko da indarrean, eta, horren arabera, legez kanpokoa izango da tabako-produktuak saltzea 2008. urtea ezkero jaiotakoei. Halaber, debekatu egingo da zigarro elektronikoak erretzea haurrak doazen autoetan, haur-parke, ikastetxe eta ospitaleen inguruetan.
Hainbat ontziri eraso egin diote Ormuzko itsasartean, eta areagotu egin da tentsioa
Ordu gutxitan, bi gertakari izan dira Iranen eta Omanen, Erresuma Batuko Itsas Segurtasuneko agentziak jakinarazi duenez.
Trumpek su-etena luzatu du Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte
Irango agintariek, bestalde, Ekialde Hurbileko eskualdean dituzten inguruko herrialdeei ohartarazi diete handik erasoak jasotzen badituzte "petrolio ekoizpena" "amaituko" dela.
Europar Batasunak mahai gainean utziko du Israelekin duen elkartze akordioari buruzko eztabaida, oraingoz ez baitu ituna bertan behera uzteko adina babes
Akordioa erabat indargabetzeko beharrezkoa da hogeita zazpi kideak ados egotea; aitzitik, merkataritza-abantailak eteteko, nahikoa da gehiengo kualifikatua izatea.
Giza eskubideak "gobernu suntsitzaileen" jopuntuan daudela ohartarazi du Amnistiak
GKEak nazioarteko zuzenbidearen aurkako erasoak, autoritarismoaren gorakada eta Gazako zein Ukrainako gatazketako zigorgabetasuna salatu ditu, besteak beste.
Iranek AEBri ohartarazi dio ez duela "mehatxupean eta presiopean" negoziatuko eta Vancek bidaia atzeratu du
Su-etena amaitzeko ordu gutxiren faltan, Pakistanek Irani elkarrizketetan parte hartzeko deia egin dio. Bien bitartean, Donald Trump presidenteak ziurtzat jo du Iran Islamabadeko negoziazio mahaian eseriko dela, eta baieztatu du ordezkaritza estatubatuarra bidaliko duela. Hala ere, Vanceren bidaia atzeratzeak egonezina areagotu du.
Bi lagun hil eta hainbat zauritu dira Mexikon, tiroketa batean, Teotihuacango piramideetan
Erasotzailea turistei tiroka hasi zaie, Ilargiaren piramidera igota. Kanadako emakume bat hil du eta hainbat pertsona zauritu ditu; gero, bere buruaz beste egin du.
Starmerrek "onartezintzat" jo du Mandelsonen izendapenari buruzko informazioa berari aurretik ez jakinaraztea
Aurreko saioetan egin duen bezala, Mandelsonen aukeraketaren "ardura osoa" bere gain hartu du, eta barkamena eskatu die Epsteinen biktimei. "Argi eta garbi, huts egin nien nire erabakiarekin".
Israel eta Libano bigarren aldiz elkartuko dira ostegunean, Washingtonen
Etxe Zuriaren eledun batek jakinarazi duenez, negoziazioen bigarren txandari ekingo diote Israelek eta Libanok apirilaren 23an, eta Washingtonek hartuko ditu elkarrizketa horiek berriro.