EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek esan du aukera dagoela ostiralean Iranekin bake-negoziazioei berrekiteko

Asteon, Irango Gobernuak argi utzi du Estatu Batuekin berriro biltzeko prest dagoela, baina horretarako "beharrezko baldintzak" ematen direnean. Iran erasoei aurre egiteko "prestatua" dagoela ere esan duten bertako agintariek.

Mojtaba Khamene Iran teheran
Teheran, gaur. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako eta Irango ordezkaritzak datorren ostiralean Pakistanen biltzeko aukera dagoela ziurtatu du Donald Trump AEBko presidenteak. "Posible da", erantzun dio The New York Post egunkariari, bake-negoziazioei datozen 36-72 orduotan berrekiteko aukerari buruz galdetu diotenean. 

Buruzagi estatubatuarrak atzo iragarri zuenez, gaur amaitzekoa zen su-etena luzatzea erabaki zuen, Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte. "Blokeoa mantentzeko agindu diet gure Indar Armatuei, eta, gainerako alderdi guztietan, prest eta operatibo egoteko, eta, ondorioz, su-etena luzatuko dut proposamena aurkeztu eta negoziazioak amaitu arte, emaitza edozein dela ere", jakinarazi zuen sare sozialetan.

Etxe Zuriko maizterrak Pakistango agintariek eskatuta hartu zuen erabakia, Irango Gobernuak Islamabaden aurreikusitako elkarrizketen aurrean "proposamen bateratu bat aurkezteko" aukera izan dezan.

Bere aldetik, Irango Gobernuak asteon azaldu du prest dagoela negoziazioei berrekiteko, betiere, horretarako "baldintzak" ematen badira. Erasoei aurre egiteko "prestatuta" dagoela ere esan du. 

Su-etena indarrean dagoen arren, Iranek blokeatuta du Ormuzko itsasartea, eta bide beretik, AEBk ere Irango itsasontzien joan-etorria erabat blokeatuta du. 

Eguneko Titularrak Estatu Islamiarra Ameriketako Estatu Batuak Ekialde Hurbila Donald Trump Munduko albisteak

X