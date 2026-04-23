Munduko kondoi ekoizle handienak prezioak % 20-30 igoko ditu Irango gerraren ondorioz

Kondoiak fabrikatzeko erabiltzen diren kautxu sintetikoa eta nitriloa, ontziratzeko materialak, lubrifikatzaileak eta beste hainbat eta hainbat material garestitu ditu Ekialde Hurbileko gatazkak, eta eskasia nabaritzen hasi da Karex konpainia.
Munduko kondoi ekoizle handiena den Karex Berhad konpainiak prezioak % 20-30 igotzeko asmoa iragarri du Irango gerra eragiten ari den hornidura arazoak tarteko, eta arazoak irauten badu, are gehiago igo daitezkeela ohartarazi du.

Goh Miah Kiat konpainiako buruak egunotan adierazi duenez, erregaiaren prezioaren igoerak eta lehengaien garestitzeak ekoizpen-kostuak handitu ditu eta neurriak hartzera behartuta daudela ziurtatu du.

Kondoiak fabrikatzeko erabiltzen diren kautxu sintetikoa eta nitriloa, ontziratzeko materialak, lubrifikatzaileak eta beste hainbat eta hainbat material garestitu ditu Ekialde Hurbileko gatazkak, eta eskasia nabaritzen hasi dira.

Erregaiaren prezioen igoerak ekoizpen-kate osoan eragiten duela-eta “egoera oso hauskorra” dela ohartarazi du Gohk, eta “kostuaren igoera hori produktuen preziora transferitu beste aukerarik ez” dutela aitortu du.

Malaysiako konpainiak 5.000 milioi kondoi ekoizten ditu urtean eta Durex edo Trojan marka liderren hornitzailea da. 

