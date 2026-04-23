El mayor productor de condones del mundo aumentará los precios un 20-30% debido a la guerra de Irán

Karex Berhad, el mayor fabricante de condones del mundo, ha anunciado su intención de aumentar los precios entre un 20 y un 30% debido a los problemas de suministro que está provocando la guerra de Irán, y ha advertido de que podrían subir aún más si persiste el conflicto.

El jefe de la compañía, Goh Miah Kiat, ha afirmado que la subida del precio del combustible y el encarecimiento de las materias primas ha aumentado los costes de producción y asegura que se han visto obligados a tomar medidas.

El conflicto en Oriente Próximo ha encarecido el caucho sintético y el nitrilo, así como materiales utilizados para el de envasado, los lubricantes y otros muchos materiales que se utilizan en la fabricación de preservativos, y comienzan además a percibir escasez en algunos de ellos.

Goh ha advertido de que "la situación es muy frágil" debido a que la subida de los precios del carburante afecta a toda la cadena de producción y ha reconocido que "no tienen más remedio que transferir este aumento del coste al precio final de los productos".

La compañía malasia produce 5 000 millones de condones al año y es proveedora de marcas líderes como Durex o Trojan.