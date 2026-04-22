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Las ikastolas de Navarra piden al Gobierno foral que rectifique en su decisión de reducir los conciertos

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Euskaraz irakurri: Nafarroako ikastolek itunak murrizteko erabakia zuzentzeko eskatu diote Foru Gobernuari
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EITB

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La comunidad de las ikastolas de Navarra ha exigido este miércoles al Gobierno foral que rectifique su decisión de reducir los conciertos a 8 de las 15 ikastolas de Navarra, en una manifestación frente al Departamento de Educación. El presidente de Nafarroako Ikastolak, Oier Sanjurjo, ha lamentado que esta decisión "hace mucho daño a nuestra red", y ha pedido "igualdad": "Pedimos que se apliquen los mismos criterios para todos y todas, que no haya diferenciación y que el euskera no pierda espacios”.

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