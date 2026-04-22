El exmarido de Cospedal confirma que fue él quien le presentó a Villarejo en Génova

Ignacio López del Hierro, exmarido de la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ha confirmado que fue él quien presentó a su entonces mujer al excomisario José Villarejo en una reunión en la sede del PP, en la que no recuerda de qué hablaron, excepto de alguna mención a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

En su declaración como testigo en el caso Kitchen, López del Hierro ha mantenido así la versión que ya expuso cuando compareció como investigado en esta causa, de la que finalmente quedó fuera, al igual que Cospedal, por falta de indicios de que conocieran de la existencia de esta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación comprometedora para el partido en plena investigación del caso Gürtel.

En ese contexto, y tras un intenso rifirrafe (como ya viene siendo habitual en este juicio) entre la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ha sido la que ha propuesto a este testigo, el interrogatorio se ha centrado finalmente cuando le ha preguntado si mantuvo reuniones en la calle Génova con Villarejo.

"Una vez. Yo le presenté a mi mujer al señor Villarejo", ha respondido López del Hierro tras señalar que mantenía una relación personal con el excomisario. Según su versión, fue el excomisario quien le pidió conocerla. "Mi mujer no puso inconveniente, y yo se la presenté", ha precisado.

Ha negado que la reunión fuese para hacerle un encargo a Villarejo y, tras reiterar que el motivo fue solo el de conocerse, en la reunión ha dicho que hablaron de temas que le interesaban al policía y que Cospedal le expuso a este las preocupaciones que tenía en ese momento "y punto", ha zanjado.

La Audiencia Nacional española ha retomado este miércoles el juicio del caso, con diez acusados, entre los que figuran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, por esta presunta operación orquestada entre 2013 y 2015.

En la jornada de este miércoles también ha declarado el que fuese máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial José García Losada, quien ha negado, tachándolo de “absurdo”, que pidiese al investigador de la trama, Manuel Morocho, que eliminase de sus informes las referencias a "M. Rajoy", en alusión al expresidente del Gobierno.

También estaba citado para declarar Javier Iglesias, un abogado al que Bárcenas apuntó el pasado lunes en su declaración, refiriéndose a él como un “enviado del PP” que, según dijo, en 2013 le ofreció 500 000 euros a cambio de falsear los papeles sobre la contabilidad en B del PP o le amenazó con que su mujer, Rosalía Iglesias, entraría en la cárcel si el extesorero declaraba en instrucción.

Iglesias, sin embargo, no ha declarado, porque al preguntarle la acusación popular del PSOE si conoce a Villarejo, uno de los acusados, este ha dicho que no iba a contestar a esa pregunta por secreto profesional, y al pedirle la magistrada que preside el tribunal más explicaciones, ha recalcado: "No pienso contestar a una sola pregunta que se me haga".

Por ello, el tribunal ha suspendido su declaración para analizar si está amparado por el secreto profesional.