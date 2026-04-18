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Decenas de personas se manifiestan en Zizur contra grabaciones de un profesor a mujeres

Decenas de personas se manifiestan en Zizur contra grabaciones de un profesor a mujeres
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dozenaka pertsona elkartu dira Zizur Nagusian, irakasle batek emakumeei egindako grabazioen aurka
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EITB

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Durante la marcha han pronunciado la frase "Ningún ataque sin respuesta", y han portado una pancarta en la que se podía leer 'Juntas. Sin miedo'. El profesor ha sido condenado a 180 años de cárcel, de los que cumplirá un máximo de 15 años.

Cizur Machismo Denuncias Navarra Sociedad

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Entre la enorme marea txuri urdin también están los representantes de las instituciones vascas, encabezados por el lehendakari Imanol Pradales. El alcalde de Donostia y la Diputada General también han podido disfrutar del ambiente en las calles de Sevilla. El Lehendakari se ha mostrado orgulloso del comportamiento de la afición, ejemplo del carácter vasco, ha dicho y se ha atrevido a hacer su pronóstico para el partido. 
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