REALA, TXAPELDUN
Ikusi berriz Kopako Finala ETBOn-en! 

Emozioa eta tentsioa bor-bor izan ziren larunbat gauean Sevillan, penaltietara arte luzatu zen Kopako Finalean. ETBOn plataformak partida eta sari-banaketa osorik ikus ditzakezu berriz ere, nahi duzun guztietan.

Players of Real Sociedad celebrate the victory during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 18/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
30.000 zalek Sevillan bertan eta beste milaka lagunek Gipuzkoan zein munduko beste hamaika txokotan ikusi zuten atzo Realak eskuratutako Kopako Final zirraragarria.

450.000 ikuslek jarraitu zituzten egun guztian zehar EITBren informatibo eta programa bereziak, baita online ere.

Talde txuri-urdinak, txapelketako final handian, Atletico Madril menderatu zuen, penalti jaurtiketetan, luzapena 2-2 amaituta, eta, horrenbestez, laugarren aldiz eskuratu zuen Errege Kopa (1909an, 1987, 2021 eta 2026).

Finalak antzekotasun handia izan zuen 1987koarekin: Realak eta Atletico Madril bina egin zuten, markagailuak Romaredako final hartan bezalako bilakaera izan zuen eta penaltiek erabaki zuten txapelduna. Donostiako taldearen atezaina, duela 39 urte Arkonada eta orain Marrero, erabakigarria izan zen, Kopa txuri-urdinez janzteko. 

Partida, luzapena eta penaltiak... egun osoko jaia tentsioa puntu gorenean zela amaitu zen gaua Sevillan, eta gaur, biharamunean, partida eta ondorengo ospakizuna ikusi nahi izango du zale batek baino gehiagok.

ETBOn plataforman dago horretarako aukera esteka hau edo beheko argazkia sakatuta:

