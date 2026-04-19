Txumari Alfaro naturopata nafarra hil da
Txumari Alfaro naturopata nafarra hil zen atzo Iruñean, 73 urte zituela. 90eko hamarkadan egin zen ezagun, TVEko "La Botica de la Abuela" saioa aurkezteagatik.
Eskelan azaltzen denez, astelehenean egingo diote hileta elizkizuna Zizur Nagusian.
1952an Arguedasen jaioa, telebistako aurpegi ezagun bihurtu zen Alfaro, "La Botica de la Abuela" saioari sker. Saio horretan, gaitzak osatzeko etxeko aholkuak ematen zituen.
Gomendioak idatziz ere jaso zituen, hainbat liburutan, eta polemika ere piztu zuen zientzian oinarrituta ez zeuden aholkuak emateagatik.
