Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.