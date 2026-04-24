ECLIPSE DE SOL TOTAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

¿Qué estudia la ciencia en un eclipse total de sol?

18:00 - 20:00

Agustín Sánchez Lavega, investigador de EHU, ha explicado la importancia científica de los eclipses en "Eguraldia". Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Zergatik da garrantzitsua zientzialarientzat eklipseak aztertzea?
author image

EITB

Última actualización

Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.

Eguraldia Eclipses solares Ciencia

Te puede interesar

Un hombre bebe agua durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo

Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Cargar más
Publicidad
X