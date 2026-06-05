Eclipse en agosto
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

¿Cómo vivían un eclipse nuestros antepasados?

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nola bizi zituzten eklipseak gure arbasoek?
author image

EITB

Última actualización

En muchas culturas del mundo se ha adorado al sol. Lo natural era que se escondiera por la noche y volviera por la mañana. Por eso, un eclipse en pleno día fue algo a temer durante miles de años para casi todas las culturas del mundo.

Eguraldia Eclipses solares

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X