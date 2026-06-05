Eklipsea abuztuan
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Nola bizi zituzten eklipseak gure arbasoek?

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Munduko kultura askotan eguzkia gurtu izan da ia jainko bat bezala. Naturalena gauez ezkutatu eta goizean itzultzea zen. Horregatik, egunez eklipse bat ikustea beldurgarria izan da urte askotan munduko ia kultura guztientzat. 

Eguraldia Eguzki eklipseak

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