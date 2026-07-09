Tenperatura atseginak asteburua baino lehen; larunbatetik aurrera, berriz ere 40 graduren bueltan
Kostaldean, maximoak 30 gradutik behera mantenduko dira bihar arte, baina larunbatean nabarmen igoko dira.
Termometroak 30 gradutik behera mantenduko dira kostaldean gaur eta bihar, asteburuaren atarian. Barnealdean, berriz, tenperaturek altu jarraituko dute, eta 35 gradutik gora iritsiko dira Gasteizen eta Iruñean. Asteburuan, ordea, bero sargoria berriro itzuliko da Euskal Herri osora.
Eguraldiak aste hasierako joerari eutsiko dio ostegun honetan, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Iparraldean udako giroa izango da, bero handiegirik gabe, eta tenperaturak 30 ºC-tik behera geratuko dira. Hegoaldean, aldiz, bero handia egingo du, eta toki askotan maximoak 35 ºC-tik gorakoak izango dira.
Arratsaldetik aurrera, garapen-hodeiak ugarituko dira, eta litekeena da trumoi-ekaitzak sortzea, bereziki barnealdean. Zenbait lekutan ekaitzak indartsuak izan daitezke, eta haize-bolada oso gogorrek lagunduko dituzte.
Ostirala
Ostiralean hodei gehiago agertuko dira, eta zaparrada trumoitsuak izango dira, batez ere arratsaldetik aurrera. Hodeien ondorioz, eguneko tenperaturak zertxobait jaitsiko dira, baina beroak nabarmena izaten jarraituko du hegoaldean, bereziki Ebro ibaiaren ardatzean. Arratsaldean ipar-haizea ibiliko da, bolada gogorrekin, Euskalmeten iragarpenaren arabera.
Larunbata
Larunbatean berriro egingo dute gora eguneko tenperaturek. Maximoak nabarmen igoko dira, eta egun oso beroa izango da, bai iparraldean, bai hegoaldean.
Eguna iparraldean behe-hodei batzuekin hasiko da; gainerako orduetan, berriz, eguzkia izango da nagusi. Ekialdeko edo hego-ekialdeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean ipar-ekialdera aldatuko da isurialde kantauriarrean, nahiz eta beroa ez arindu.
Igandean bero sargoriak bere horretan jarraituko du, eta termometroak berriro ere 40 gradu ingurura hurbilduko dira, bai kostaldean, bai barnealdean.
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Tenperatura atsegina kostaldean, 25 º ingururekin, eta bero handia barnealdean, 35º baino gehiagorekin
Giro beroa eta sargoria izango da, gutxienez, ostiralera arte.
Tenperaturak jaitsi egingo dira, baina abisu horia ostegunera arte mantenduko da
Termometroek 37 ºC-ra iritsiko dira Ebro bailaran oraindik ere. Gainerako lekuetan egoera lasaiagoa izango da: altuenak 26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean eta 35 ºC-koak trantsizio gunean. Zerua nagusiki eguzkitsu egongo da, han-hemenka hodei batzuekin.
Nola jokatu behar da bero-kolpe baten aurrean?
Beroak estu hartzen gaituenetan, larrialdi zerbitzuak prest daude azkar erantzuteko. Baina, beroari nola aurre egin ikastea garrantzitsua da, eurak ailegatu arte. Adibidez, ura ematea komeni da zorabiatuta dagoenari.
Alerta laranja asteartera arte luzatu dute, 38 ºC-ko tenperaturarekin barnealdean
Muturreko tenperaturen ondorioz, lurraldearen zati handi bat abisupean jarraituko du; apur bat jaitsiko dira tenperaturak bihar, baina iparraldeko zonalde batzuetan bakarrik.
Uda giroa nagusituko da asteburuan Euskal Herrian, eta igandean 35 gradutik gorako tenperaturak izango dira
Larunbatean udako giroa sendotuko da eta igandean tenperaturek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean.
Aste hasiera grisa eta ezegonkorra
Zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du tarteka gaur goizean, baina arratsaldetik aurrera hobera egingo du.
Muturreko beroaldia Europan
Europako herrialde askotan, muturreko tenperaturak dituzte oraindik, 40 gradurainokoak. Beroaldiak muturreko tenperatura historikoak utzi ditu Alemanian, Danimarkan eta Txekian. Herrialde batzuetan, agintariak ur-kanoiak erabiltzen ari dira herritarrak freskatzeko.
Larunbateko beroak euriteak ekarriko ditu igandean Euskal Herrira
Euskadin metro koadroko 15 litro euri baino gehiago pilatu ahal izango dira ordubetean. Ia Nafarroa osoan eta Ipar Euskal Herrian, berriz, alerta laranja ezarriko dute euriteen ondorioz.
Beroak atseden hartuko du igandean, eta ekaitz arriskua izango da hainbat tokitan
Maximoak nabarmen jaitsiko dira. Kostaldean apalagoa izango da aldaketa, aurreko egunetan ere beroenek behera egin dutelako, baita Nafarroa ekialdean eta hegoaldean ere. Ildo horretatik, beroenak 30 ºC azpitik geratuko dira leku gehienetan.