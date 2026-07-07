OSAKIDETZA
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Nola jokatu behar da bero-kolpe baten aurrean?

Iragarkia
Nola egin aurre
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Beroak estu hartzen gaituenetan, larrialdi zerbitzuak prest daude azkar erantzuteko. Baina, beroari nola aurre egin ikastea garrantzitsua da, eurak ailegatu arte. Adibidez, ura ematea komeni da zorabiatuta dagoenari.

Osakidetza Eguraldia SOS Deiak

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