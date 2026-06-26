Beroak atseden hartuko du igandean, eta ekaitz arriskua izango da hainbat tokitan
Maximoak nabarmen jaitsiko dira. Kostaldean apalagoa izango da aldaketa, aurreko egunetan ere beroenek behera egin dutelako, baita Nafarroa ekialdean eta hegoaldean ere. Ildo horretatik, beroenak 30 ºC azpitik geratuko dira leku gehienetan.
Eguraldiak udako giroa eskaintzen jarraituko du larunbat honetan. Goizean, giro lasaia izango da nagusi toki gehienetan, hodei gutxirekin. Kostaldean, aldiz, behe-hodei batzuk agertuko dira, Euskalmetek jakinarazi duenez. Barnealdean, eguzkiaz gain, erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira.
Haizeari dagokionez, goizean hego-ekialdetik joko du barnealdean, bizi samar, eta kostaldean, berriz, brisa nagusituko da. Arratsaldean, iparraldeko haizea gero eta nabariagoa izango da barnealderantz, baina ez da Nafarroako hegoaldera iritsiko.
Tenperaturak zertxobait jaitsiko dira kostaldean, eta gainerakoan ez dira aldatuko azken orduetako balioekin alderatuta. Gauzak horrela, beroenak berdintsuak izango dira. Arratsaldean, ezegonkortasuna areagotuko da, eta zenbait tokitan ekaitzak jo dezake.
Testuinguru horretan, iganderako aldaketa handia espero da, eta maximoak nabarmen jaitsiko dira. Apalagoa izango da aldaketa kostaldean, aurreko egunetan ere beroenek behera egin dutelako, baita Nafarroa ekialdean eta hegoaldean ere.
Hala, beroenak 30 ºC azpitik geratuko dira leku gehienetan, Nafarroa hegoalde eta ekialdean izan ezik, bertan, 35 ºC-ra ere iritsiko baitira.
Isurialde atlantikoan, zerua lainotuta egongo da, eta euria egin lezake; igande arratsaldean, berriz, zaparrada trumoitsuren bat botako du ekialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da egun osoan zehar, eta giro freskoagoa nabarmenduko da, zenbait egun bero izan ondoren.
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Bero-kupula, ezohiko beroaldia eragiten ari den fenomenoa
Hego haizeak eta eguzki gogorrak tenperaturak sasoiz kanpoko errekorretara eraman dituzte. Bero-kupula deitzen zaio bero-bolada hau eratzen ari den fenomenoari. Hona hemen Euskal Herria itoarazten ari den sargoriaren zergatiak, Arnaitz Fernandez ETBko meteorologoak azalduta.
Ekaineko tenperaturan errekor historikoak neurtu dira: 43,6 ºC Laudion eta 42,9 ºC Baztanen
Beroak ez du atsedenik emango, gutxienez, bihar iluntzera arte. EAE osoan alarma gorria egongo da ezarrita barrualdean, eta laranja, kostaldean. Nafarroan ere, abisu laranjapean egongo dira bihar egun osoan.
Noiz arte jarraituko du muturreko beroaldiak Euskal Herrian?
Tenperatura oso altuak daude leku askotan, alerta berriak aktibatu dituzte eta maximoak 40 ºC inguruan daude. Egoera astearen bigarren erditik aurrera hasiko da aldatzen.
Beroaldiak ekaineko markak hautsi ditu: 41,5 gradu Elorrion eta 26,4ko minimoak Ordizian
Euskalmetek tenperatura maximo eta minimoen ekainerako errekorrak erregistratu ditu hainbat estaziotan, eta Osakidetzak 22 pertsona artatu zituen atzo tenperatura altuekin lotutako arazoengatik.
40º C-tik gorako tenperaturekin abiatu da uda Euskal Herrian eta halaxe jarraituko du datozen egunotan
Iparraldean alarma gorripean daude dagoeneko. EAEn astelehenean aktibatuko dute alarma gorria 12:00etatik 20:00etara; gainera, Segurtasun Sailak LABIren Larrialdi Fasea (0 egoera) aktibatuko du astelehenean, 12:00etatik aurrera. Nafarroan abisu laranja izango da, gutxienez, astearte gauera arte.
Muturreko beroak alertak piztu ditu Euskal Herri osoan, eta astearen erdialdera arte ez da arinduko
EAE eta Nafarroa alerta laranjapean daude 12:00etatik, beroagatik eta sute arriskuagatik. Ipar Euskal Herrian, berriz, alerta gorria (abisu metereologikoen sisteman maila gorena) ezarri dute, Pirinio Atlantikoak departamendua astinduko duen bero bolada dela eta.
Eklipseek gizakia beldurtu dute hainbat mendetan
Duela urte asko konturatu ziren eklipseak aurreikus daitezkeela. K.a. 3340. urtean eguzkia erabat desagertu zen, eklipse baten aipu zaharrenaren arabera. Petroglifo bati esker iritsi zaigu horren berri gaur egunera arte.
Alerta laranja igandean Hego Euskal Herri osoan muturreko beroagatik, 40 gradurainoko maximoekin
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogortu egin ditu astebururako aurreikusitako abisuak, Hego Euskal Herrian bero handia egingo duelako. Igandea izango da egunik zailena, 40 gradu inguruko tenperaturak espero baitira, eta baso-suteak izateko arrisku handia izango da Araban. Nafarroan ere ezarri dute alerta laranja, 12:00etatik 20:00etara.