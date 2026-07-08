Tenperatura atsegina kostaldean, 25 º ingururekin, eta bero handia barnealdean, 35º baino gehiagorekin
Giro beroa eta sargoria izango da, gutxienez, ostiralera arte.
Datozen egunetan beroa izango da protagonista nagusia, bereziki barnealdean eta hegoaldeko erdian; bertan tenperaturak 35 ºC-ra iritsi edo baita gainditu ere egingo dituzte. Gaur tenperaturak apur bat jaistea espero bada ere, eguraldiaren egonkortasunak arratsaldeetan ekaitz isolatuak sortzea erraztuko du. Giro bero eta sargoria, gutxienez, ostiralera arte luzatuko da.
Asteazkena: bero handia hegoaldeko erdian
Gaur gehieneko tenperaturak pare bat gradu jaits litezke barnealdean. Hala ere, beroak gogor jarraituko du hegoaldeko erdian, eta termometroek 35 ºC inguruko edo hortik gorako balioak izango dituzte, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Gainerako lurraldean giroa zertxobait eramangarriagoa izango da; maximoak 30 ºC ingurukoak izango dira, eta kostaldean are baxuagoak.
Eguraldi eguzkitsua nagusituko da, nahiz eta goi- eta erdi-mailako hodei tarteak agertu. Kostaldean, itsasotik behe-hodei batzuk sar litezke, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Arratsaldean garapen-hodeiak ugarituko dira, eta ez da baztertzen ekaitz isolatuak sortzea; haize-bolada gogorrak eta, noizbehinka, txingorra ere ekar ditzakete.
Osteguna: aldaketa gutxi
Ostegunean aldaketa handirik ez da izango. Tenperaturak ia ez dira aldatuko, nahiz eta zenbait tokitan apur bat igo daitezkeen. Beroa berriro ere handia izango da barnealdean, batez ere hegoaldeko erdian; kostaldean, berriz, tenperaturak epelagoak izango dira.
Egunaren zati handienean zerua hodei gutxirekin egongo da, baina arratsaldean berriz ere garapen-hodeiak sortuko dira, eta egunaren amaieran ekaitz zaparradak utz ditzakete. Gainera, haizea iparraldetik joko du goizetik aurrera, eta arratsaldean bolada gogorrak izango dira hegoaldeko erdian, Euskalmeten iragarpenaren arabera.
Ostirala: hodeiak ugarituko dira
Ostiralean hodeitza handitu egingo da. Barnealdean garapen-hodeiak nagusituko dira, eta kostaldean behe-hodeien tarteak berriro agertuko dira. Ez da baztertzen ekaitz izaerako zaparrada sakabanatuak izatea.
Tenperaturek ez dute aldaketa nabarmenik izango; beraz, giro bero eta zertxobait sargoriak jarraituko du. Kostaldean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da; barnealdean, berriz, arratsaldean ipar-haizea nagusituko da.
Asteburura begira, eguraldiak egonkor jarraituko du, nahiz eta kostaldean hodeitza ugariagoa izan.
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Tenperaturak jaitsi egingo dira, baina abisu horia ostegunera arte mantenduko da
Termometroek 37 ºC-ra iritsiko dira Ebro bailaran oraindik ere. Gainerako lekuetan egoera lasaiagoa izango da: altuenak 26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean eta 35 ºC-koak trantsizio gunean. Zerua nagusiki eguzkitsu egongo da, han-hemenka hodei batzuekin.
Nola jokatu behar da bero-kolpe baten aurrean?
Beroak estu hartzen gaituenetan, larrialdi zerbitzuak prest daude azkar erantzuteko. Baina, beroari nola aurre egin ikastea garrantzitsua da, eurak ailegatu arte. Adibidez, ura ematea komeni da zorabiatuta dagoenari.
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Muturreko beroaldia Europan
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Beroak atseden hartuko du igandean, eta ekaitz arriskua izango da hainbat tokitan
Maximoak nabarmen jaitsiko dira. Kostaldean apalagoa izango da aldaketa, aurreko egunetan ere beroenek behera egin dutelako, baita Nafarroa ekialdean eta hegoaldean ere. Ildo horretatik, beroenak 30 ºC azpitik geratuko dira leku gehienetan.
Albiste izango dira: Tenperaturak behera egiten hasi dira, "Ihesi, norbera izateko" dokumentalaren estreinaldia eta lurrikarak Venezuelan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.