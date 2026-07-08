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Tenperatura atsegina kostaldean, 25 º ingururekin, eta bero handia barnealdean, 35º baino gehiagorekin

Giro beroa eta sargoria izango da, gutxienez, ostiralera arte.

egunsentia zarautz euria
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EITB

Azken eguneratzea

Datozen egunetan beroa izango da protagonista nagusia, bereziki barnealdean eta hegoaldeko erdian; bertan tenperaturak 35 ºC-ra iritsi edo baita gainditu ere egingo dituzte. Gaur tenperaturak apur bat jaistea espero bada ere, eguraldiaren egonkortasunak arratsaldeetan ekaitz isolatuak sortzea erraztuko du. Giro bero eta sargoria, gutxienez, ostiralera arte luzatuko da.

Asteazkena: bero handia hegoaldeko erdian

Gaur gehieneko tenperaturak pare bat gradu jaits litezke barnealdean. Hala ere, beroak gogor jarraituko du hegoaldeko erdian, eta termometroek 35 ºC inguruko edo hortik gorako balioak izango dituzte, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Gainerako lurraldean giroa zertxobait eramangarriagoa izango da; maximoak 30 ºC ingurukoak izango dira, eta kostaldean are baxuagoak.

Eguraldi eguzkitsua nagusituko da, nahiz eta goi- eta erdi-mailako hodei tarteak agertu. Kostaldean, itsasotik behe-hodei batzuk sar litezke, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Arratsaldean garapen-hodeiak ugarituko dira, eta ez da baztertzen ekaitz isolatuak sortzea; haize-bolada gogorrak eta, noizbehinka, txingorra ere ekar ditzakete.

Osteguna: aldaketa gutxi

Ostegunean aldaketa handirik ez da izango. Tenperaturak ia ez dira aldatuko, nahiz eta zenbait tokitan apur bat igo daitezkeen. Beroa berriro ere handia izango da barnealdean, batez ere hegoaldeko erdian; kostaldean, berriz, tenperaturak epelagoak izango dira.

Egunaren zati handienean zerua hodei gutxirekin egongo da, baina arratsaldean berriz ere garapen-hodeiak sortuko dira, eta egunaren amaieran ekaitz zaparradak utz ditzakete. Gainera, haizea iparraldetik joko du goizetik aurrera, eta arratsaldean bolada gogorrak izango dira hegoaldeko erdian, Euskalmeten iragarpenaren arabera.

Ostirala: hodeiak ugarituko dira

Ostiralean hodeitza handitu egingo da. Barnealdean garapen-hodeiak nagusituko dira, eta kostaldean behe-hodeien tarteak berriro agertuko dira. Ez da baztertzen ekaitz izaerako zaparrada sakabanatuak izatea.

Tenperaturek ez dute aldaketa nabarmenik izango; beraz, giro bero eta zertxobait sargoriak jarraituko du. Kostaldean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da; barnealdean, berriz, arratsaldean ipar-haizea nagusituko da.

Asteburura begira, eguraldiak egonkor jarraituko du, nahiz eta kostaldean hodeitza ugariagoa izan.

Eguraldia

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