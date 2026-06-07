El inicio de semana será desapacible, en cuanto al tiempo se refiere. El lunes llegará un brusco cambio. El cielo amanecerá nublado y el sirimiri será sin duda el protagonista de la jornada. Las temperaturas bajarán de forma notable, sobre todo en el interior. En muchos puntos se registrarán 10 grados menos que el domingo.

En casi toda Euskal Herria, salvo en el sur de Navarra, los termómetros estarán por debajo de los 20 grados, ya que el viento del noroeste refrescará considerablemente el ambiente.

El martes el tiempo seguirá en la misma línea, con la entrada de un frente frío que hará que llueva más que el día anterior, especialmente por la mañana, con temperaturas todavía frescas, por debajo de los 20 grados. En Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, los termómetros difícilmente llegarán a los 16 grados, y cuanto más al sur el descenso de las temperaturas será más acusado.

Para el miércoles no se esperan grandes cambios. El viento del norte volverá a traer una jornada fresca, aunque probablemente 1 o 2 grados más cálida que la anterior. Por la mañana, lloverá de forma débil y el ambiente irá despejando con el paso de las horas.

El jueves no precipitará, pero los cielos estarán cubiertos durante la mañana, mientras que por la tarde se abrirán claros , y las temperaturas alcanzarán los 19 grados en la costa y hasta los 25 grados en el resto.

El viernes por fin llegará el sol. Se esperan pocas nubes, viento del nordeste y 21 grados en la costa y entre 25 y 28 en el interior.

El fin de semana será veraniego. Los termometros alcanzarán los 25-30 grados y aunque en zonas de montaña habrá algo de nubosidad, en general será un día soleado, al igual que el domingo.