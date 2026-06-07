Ambiente muy cubierto y fresco, al menos hasta el jueves
Los primeros días de la semana el sol brillará por su ausencia y las temperaturas se situarán por debajo de los 20 grados. No lloverá mucho, pero lo hará sobre todo por las mañanas.
El inicio de semana será desapacible, en cuanto al tiempo se refiere. El lunes llegará un brusco cambio. El cielo amanecerá nublado y el sirimiri será sin duda el protagonista de la jornada. Las temperaturas bajarán de forma notable, sobre todo en el interior. En muchos puntos se registrarán 10 grados menos que el domingo.
En casi toda Euskal Herria, salvo en el sur de Navarra, los termómetros estarán por debajo de los 20 grados, ya que el viento del noroeste refrescará considerablemente el ambiente.
El martes el tiempo seguirá en la misma línea, con la entrada de un frente frío que hará que llueva más que el día anterior, especialmente por la mañana, con temperaturas todavía frescas, por debajo de los 20 grados. En Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, los termómetros difícilmente llegarán a los 16 grados, y cuanto más al sur el descenso de las temperaturas será más acusado.
Para el miércoles no se esperan grandes cambios. El viento del norte volverá a traer una jornada fresca, aunque probablemente 1 o 2 grados más cálida que la anterior. Por la mañana, lloverá de forma débil y el ambiente irá despejando con el paso de las horas.
El jueves no precipitará, pero los cielos estarán cubiertos durante la mañana, mientras que por la tarde se abrirán claros , y las temperaturas alcanzarán los 19 grados en la costa y hasta los 25 grados en el resto.
El viernes por fin llegará el sol. Se esperan pocas nubes, viento del nordeste y 21 grados en la costa y entre 25 y 28 en el interior.
El fin de semana será veraniego. Los termometros alcanzarán los 25-30 grados y aunque en zonas de montaña habrá algo de nubosidad, en general será un día soleado, al igual que el domingo.
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Tiempo nublado para este fin de semana
Este primer fin de semana de junio llega con un nuevo frente que dejará el cielo bastante cubierto el sábado. El domingo tendremos un repunte de la temperaturas.
Nubes, sol a ratos y sirimiri
El tiempo será variable en los próximos días, en general no lloverá mucho, aunque sí lo hará tanto el martes, el miércoles por la mañana, el jueves y puede que incluso el viernes. El sol lucirá de forma intermitente y las temperaturas variarán dependiendo del día.
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Adiós al calor sofocante, salvo en puntos de Álava y Navarra
Las temperaturas máximas caerán este viernes casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados en el norte. En el interior las temperaturas máximas rondarán entre los 25-30 grados, aunque en la Rioja Alavesa y en la Ribera navarra podrían superar los 35 grados.
Séptimo día de calor sofocante, aunque la brisa ha dado algo de tregua en la costa
Las máximas se han registrado en los valles del interior de la vertiente cantábrica. Laudio, por ejemplo, ha alcanzado los 38,5 grados, récord de un mes de mayo. Mañana jueves, continuaremos en alerta naranja por temperaturas altas persistentes.
Activada la alerta naranja por calor, aunque las temperaturas bajarán en la costa debido a la brisa
En el interior no se esperan grandes cambios este miércoles en las temperaturas máximas. El jueves se volverá a activar la alerta naranja antes del descenso térmico del viernes.
El calor no da tregua y las temperaturas mínimas alcanzan datos históricos
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Alerta naranja por temperaturas altas para este miércoles y jueves
El Gobierno Vasco también activará el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales el miércoles y el jueves, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.