Giro oso estalia eta freskoa, asteko lehen egunetan
Makur dator aste hasiera, eguraldiari dagokionez. Astelehenean iritsiko da aldaketa. Zerua hodeitsu esnatuko da eta zirimiria egingo du. Tenperaturak nabarmen jaitsiko dira, batez ere, barnealdean. Toki askotan igandean baino 10 gradu gutxiago neurtuko dira. Ia Euskal Herri osoan, Nafarroako hegoaldean salbu, 20 gradutik behera egongo dira, ipar-mendebaldeko haizeak giroa freskatuko baitu nabarmen.
Asteartean ere ildo beretik jarraituko du eguraldiak. Fronte hotz bat sartuko da, eta aurreko egunean baino euri gehiago egingo du, bereziki goizean. Tenperaturak, oraindik ere, freskoak izango dira; 20 gradutik beherakoak. Gasteizen, adibidez, termometroak nekez iritsiko dira 16 gradura. Geroz eta hegoalderago, beraz, nabarmenagoa izango da tenperaturen jaitsiera.
Asteazkenerako ez da aldaketa handirik espero. Iparraldeko haizeak egun freskoa ekarriko du berriro ere gurera, nahiz eta seguruenik gradu bat edo 2 epelduko den aroa. Goizean euri arina egingo du atzera ere, eta orduek aurrera egin ahala argitzera egingo du.
Ostegunerako ez du emeaen euri konturik izango dugunik. Halere, zerua estalita egongo da goizean. Arratsaldean, berriz, ostarteak irekiko dira, eta kostata bada ere zertxobait berotuko dira termometroak: 19 graduko langara iritsiko dira tenperaturak kostaldean eta 25 gradura.
Ostiralean eguzkia ikusteko aukera izango dugu. Hodei gutxi iragarri dituzte ordurako. Haizeak ipar-ekialdetik joko du, eta kostaldean 21 gradu izango dira. Barnealdean, ostera, 25-28 gradu bitartean.
Asteburuak uda usaina ekarriko du berarekin. 25-30 graduraino helduko dira termometroak denean, eta mendi inguruetan lainoren bat edo beste sartuko bada ere, oro har egun eguzkitsua izango da, baita igandea ere. Uda beteko eguraldia iragarri dute asteko azken egunerako, eguzkitsua eta tenperatura altuekin.
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Hodeiak nagusi asteburuan
Ekaineko lehen asteburu honetan, fronte berri bat izango dugu, eta hodeitza nagusi izango da larunbatean; igandean, berriz, tenperaturak nabarmen egingo du gora.
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Eguzki eklipse osoaren hiru fenomenoak ikusgai, errealitate areagotuari esker
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Tenperatura maximoak 10 gradu inguru jaitsiko dira kostaldean, eta altuenak 25 gradutik behera kokatuko dira. Barnealdean, oro har, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira altuenak, baina Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan 35 gradutik gorakoak izan litezke.
Bero itogarria zazpigarren egunez, nahiz eta kostaldean brisak atseden pixka bat eman duen
Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan neurtu dituzte maximoak. Laudio, esaterako, 38,5 gradura iritsi da, inoiz maiatzean izan den altuena. Bihar, osteguna, alerta laranjan jarraituko dugu tenperatura altu iraunkorrengatik.
Alerta laranja ezarri dute beroagatik, baina kostaldean brisa sartu eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira
Barnealdean tenperatura maximoak bere horretan mantenduko dira. Ostegunean berriro alerta laranja aktibatuko da eta ostiralean maximoak nabarmen jaitsiko dira.
Beroak ez du atsedenik ematen eta tenperatura minimo historikoak utzi ditu
Gaua tropikala izan da, batez ere kostaldean eta isurialde kantauriarrean. EAEko lau estazio meteorologikoek minimo historikoak errejistratu dituzte, udan ere inoiz ez dira hain tenperatura altuak jaso. Ondoren, egunean zehar, hainbat udalerrik 35 ºC-ak gainditu dituzte, nahiz eta maiatzean egon.
Beroagatik alerta laranja ezarriko dute asteazkenean eta ostegunean
Eusko Jaurlaritzak baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarriko du, tenperatura altuei hegoaldeko haizea gehitu beharko zaielako.