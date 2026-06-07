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Giro oso estalia eta freskoa, asteko lehen egunetan

Gutxienez ostegun arratsaldera arte ez da eguzki konturik izango gurean. 20 graduz azpiko tenperaturak izango ditugu ordura arte, eta gutxi bada ere, busti egingo du, batez ere goizetan egingo duen euri zirinagatik.
Otsagabia. German Gorraiz
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EITB

Azken eguneratzea

Makur dator aste hasiera, eguraldiari dagokionez. Astelehenean iritsiko da aldaketa. Zerua hodeitsu esnatuko da eta zirimiria egingo du. Tenperaturak nabarmen jaitsiko dira, batez ere, barnealdean. Toki askotan igandean baino 10 gradu gutxiago neurtuko dira. Ia Euskal Herri osoan, Nafarroako hegoaldean salbu, 20 gradutik behera egongo dira, ipar-mendebaldeko haizeak giroa freskatuko baitu nabarmen.

Asteartean ere ildo beretik jarraituko du eguraldiak. Fronte hotz bat sartuko da, eta aurreko egunean baino euri gehiago egingo du, bereziki goizean. Tenperaturak, oraindik ere, freskoak izango dira; 20 gradutik beherakoak. Gasteizen, adibidez, termometroak nekez iritsiko dira 16 gradura. Geroz eta hegoalderago, beraz, nabarmenagoa izango da tenperaturen jaitsiera.

Asteazkenerako ez da aldaketa handirik espero. Iparraldeko haizeak egun freskoa ekarriko du berriro ere gurera, nahiz eta seguruenik gradu bat edo 2 epelduko den aroa. Goizean euri arina egingo du atzera ere, eta orduek aurrera egin ahala argitzera egingo du.

Ostegunerako ez du emeaen euri konturik izango dugunik. Halere, zerua estalita egongo da goizean. Arratsaldean, berriz, ostarteak irekiko dira, eta kostata bada ere zertxobait berotuko dira termometroak: 19 graduko langara iritsiko dira tenperaturak kostaldean eta 25 gradura.

Ostiralean eguzkia ikusteko aukera izango dugu. Hodei gutxi iragarri dituzte ordurako. Haizeak ipar-ekialdetik joko du, eta kostaldean 21 gradu izango dira. Barnealdean, ostera, 25-28 gradu bitartean. 

Asteburuak uda usaina ekarriko du berarekin. 25-30 graduraino helduko dira termometroak denean, eta mendi inguruetan lainoren bat edo beste sartuko bada ere, oro har egun eguzkitsua izango da, baita igandea ere. Uda beteko eguraldia iragarri dute asteko azken egunerako, eguzkitsua eta tenperatura altuekin.

 

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