Tiempo nublado para este fin de semana
El primer fin de semana de junio llega con cielos nublados y la llegada de un nuevo frente el sábado. El domingo repuntarán las temperaturas máximas y se abrirán claros.
Este viernes tendremos nubes y claros para. Las nubes serán más abundantes durante la primera mitad del día, especialmente en la mitad norte, donde todavía lloverá algo, especialmente en el litoral y el este. Por la tarde las nubes irán a menos, aunque no desaparecerán. Soplará el viento del oeste al principio y girará a norte o noreste por la tarde. Subirán las temperaturas máximas de manera notable en el interior, siendo el ascenso más comedido cerca de la costa.
El sábado la llegada de un nuevo frente dejará los cielos bastante cubiertos en la mitad norte. En la zona cantábrica lloverá débilmente a partir de la mañana, remitiendo las precipitaciones al final del día. En la mitad sur se mantendrá bastante soleado el día. Los vientos soplarán del norte y noroeste, con algunas rachas fuertes durante la tarde en las regiones del interior. Las temperaturas diurnas bajarán ligeramente, mientras que las mínimas subirán un poco.
El domingo se espera un repunte de las temperaturas máximas, que será más acusado en las regiones del sur. Así, mientras en la costa se quedarán por debajo de los 25 °C, en la mitad sur se podrán rondar los 30 °C de máxima. La nubosidad será variable, con predominio de las nubes medias y altas y un aumento de las nubes bajas al final del día por la zona cantábrica. Tendremos una incipiente inestabilidad que se podría traducir en chubascos dispersos, más probables en el norte de Navarra e Iparralde. El viento soplará de componente este al comienzo e irá virando a componente norte durante la segunda mitad del día.
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Nubes, sol a ratos y sirimiri
El tiempo será variable en los próximos días, en general no lloverá mucho, aunque sí lo hará tanto el martes, el miércoles por la mañana, el jueves y puede que incluso el viernes. El sol lucirá de forma intermitente y las temperaturas variarán dependiendo del día.
Los tres fenómenos de la fase de totalidad del eclipse solar, visibles gracias a la realidad aumentada
Las perlas de Baily, el anillo de diamante y la espectacular corona solar podrán verse a partir de las 20:27 horas del 12 de agosto. Eguraldia nos muestra los tres fenómenos en la tercera entrega de reportajes sobre el importante episodio astronómico.
Adiós al calor sofocante, salvo en puntos de Álava y Navarra
Las temperaturas máximas caerán este viernes casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados en el norte. En el interior las temperaturas máximas rondarán entre los 25-30 grados, aunque en la Rioja Alavesa y en la Ribera navarra podrían superar los 35 grados.
Séptimo día de calor sofocante, aunque la brisa ha dado algo de tregua en la costa
Las máximas se han registrado en los valles del interior de la vertiente cantábrica. Laudio, por ejemplo, ha alcanzado los 38,5 grados, récord de un mes de mayo. Mañana jueves, continuaremos en alerta naranja por temperaturas altas persistentes.
Activada la alerta naranja por calor, aunque las temperaturas bajarán en la costa debido a la brisa
En el interior no se esperan grandes cambios este miércoles en las temperaturas máximas. El jueves se volverá a activar la alerta naranja antes del descenso térmico del viernes.
El calor no da tregua y las temperaturas mínimas alcanzan datos históricos
La noche ha sido tropical, sobre todo en puntos de la costa y la vertiente cantábrica. Cuatro estaciones meteorológicas de la CAV han registrado las mínimas más altas de su historia, no vistas ni siquiera en verano. Después, a lo largo del día, han sido varias las localidades que han superado los 35 ºC, a pesar de estar aún en mayo.
Alerta naranja por temperaturas altas para este miércoles y jueves
El Gobierno Vasco también activará el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales el miércoles y el jueves, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.
El calor sigue apretando: noches tropicales y máximas de hasta 36,6 grados
Las altas temperaturas han marcado la noche y la jornada del lunes en buena parte de Hego Euskal Herria. Varias localidades de Gipuzkoa y Bizkaia no han bajado de los 25 grados durante la madrugada y este martes se esperan máximas de hasta 36 grados, con ambiente muy caluroso y bochornoso. Sigue el aviso amarillo, al menos hasta el miércoles.
El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el miércoles
Las máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en muchos lugares. El Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales.