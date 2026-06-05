Tiempo nublado para este fin de semana

El primer fin de semana de junio llega con cielos nublados y la llegada de un nuevo frente el sábado. El domingo repuntarán las temperaturas máximas y se abrirán claros.

Este viernes tendremos nubes y claros para. Las nubes serán más abundantes durante la primera mitad del día, especialmente en la mitad norte, donde todavía lloverá algo, especialmente en el litoral y el este. Por la tarde las nubes irán a menos, aunque no desaparecerán. Soplará el viento del oeste al principio y girará a norte o noreste por la tarde. Subirán las temperaturas máximas de manera notable en el interior, siendo el ascenso más comedido cerca de la costa.

El sábado la llegada de un nuevo frente dejará los cielos bastante cubiertos en la mitad norte. En la zona cantábrica lloverá débilmente a partir de la mañana, remitiendo las precipitaciones al final del día. En la mitad sur se mantendrá bastante soleado el día. Los vientos soplarán del norte y noroeste, con algunas rachas fuertes durante la tarde en las regiones del interior. Las temperaturas diurnas bajarán ligeramente, mientras que las mínimas subirán un poco.

El domingo se espera un repunte de las temperaturas máximas, que será más acusado en las regiones del sur. Así, mientras en la costa se quedarán por debajo de los 25 °C, en la mitad sur se podrán rondar los 30 °C de máxima. La nubosidad será variable, con predominio de las nubes medias y altas y un aumento de las nubes bajas al final del día por la zona cantábrica. Tendremos una incipiente inestabilidad que se podría traducir en chubascos dispersos, más probables en el norte de Navarra e Iparralde. El viento soplará de componente este al comienzo e irá virando a componente norte durante la segunda mitad del día.