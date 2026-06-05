Hodeiak nagusi asteburuan
Ekaineko lehen asteburu honetan fronte berri bat izango dugu eta hodeitza nagusi izango da larunbatean. Igandean tenperaturak nabarmen egingo du gora.
Ekainaren lehen asteburuan hodeiak izango dira nagusi gurean, eta larunbatean fronte berri bat iritsiko da. Igandean tenperaturak gora egingo du eta ostarteak irekiko dira.
Ostiralean hodeitza aldakorra izango dugu. Goizean zerua lainotuta egongo da, bereziki ipar partean eta bertan, oraindik euria egingo du, bereziki kostaldean eta ekialdean. Arratsaldean hodeitza ez da horren trinkoa izango eta guztiz jasoko ez duen arren, ostarteak agertuko dira. Haizea mendebaldetik sartuko da hasieran eta arratsaldean iparraldera edo ipar-ekialdera egingo du. Tenperatura maximoak ostegunekoak baino 2-4 ºC altuagoak izango dira; gorakada handiena barnealdean neurtuko da.
Larunbatean fronte berri bat sartu eta giro motela izango dugu ipar partean. Kantauri isurialdean hodeiak trinkoagoak izango dira eta goizetik aurrera euri apur bat egingo du, egunaren amaieran atertzeko joera hartuko du. Hegoaldean berriz, giroa argi samarra izango da. Haizea iparraldetik eta ipar-mendebaldetik sartuko da eta arratsaldean apur bat harrotuko da barnealdean. Eguneko tenperaturak behera egingo du, baina gauekoa igo egingo da.
Igandean tenperaturak nabarmen egingo du gora, batez ere hegoaldean. Kostaldean, maximoak 25 ºC-tik behera geratuko diren arren, hegoaldean 30 ºC-ra gerturako dira. Hodeitza aldakorra izango da, erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak tarteka agertuko dira, baina giroa argi samarra izango da. Egunaren amaieran behe-hodeiak ugarituko dira Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna apur bat areagotuko da eta baliteke, han-hemenka, zaparrada bakan batzuk egitea, bereziki Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Ekialdeko haizea ibiliko da hasieran eta egunaren bigarren zatian iparraldera egingo du.
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Eusko Jaurlaritzak baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarriko du, tenperatura altuei hegoaldeko haizea gehitu beharko zaielako.
Beste egun bero bat: Gau tropikalaren ondotik 36 graduko tenperatura maximoak espero dira
Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat tokitan tenperaturak ez dira 25 gradutik jaitsi goizaldean, eta egunean zehar baliorik beroenak 36 graduraino igoko dira. Sargori egingo du eta beroagatik ezarritako abisu horia gutxienez asteazkenera arte egongo da indarrean.
Beroagatik ezarritako abisu horia asteazkenera arte egongo da indarrean
Maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira, eta minimoak 20ren bueltan geratuko dira leku askotan. Baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarri du Segurtasun Sailak.