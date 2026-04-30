FIBA EUROPE CUP
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un autobús descapotable unirá Ayuntamiento y Diputación en la celebración del Surne Bilbao Basket

La celebración por el segundo título europeo del Surne Bilbao Basket se trasladará hoy a las calles tras la victoria lograda en Miribilla, en una jornada con actos en el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia.

(Foto de ARCHIVO) Cientos de personas reciben a los jugadores de Surne Bilbao Basket tras alzarse campeones de la FIBA Europe Cup, a 25 de abril de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El acto de recibimiento ha tenido lugar después de que el pasado miércoles, 23 abril, el Surne Bilbao Basket se alzase campeón de la Fiba Europe Cup, el primer título de su historia, en la final contra el Paok Salónica en la ciudad griega. David de Haro / Europa Press 25 ABRIL 2025;SURNE;BILBO;EUSKADI;BALONCESTO; 25/4/2025
Recepción a los jugadores del año pasado. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Autobus deskapotable batek Udala eta Aldundia lotuko ditu Surne Bilbao Basket ospakizunean
author image

EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket vivirá hoy una intensa jornada de celebraciones en Bilbao. Sin apenas tiempo para el descanso tras el triunfo europeo, la plantilla iniciará los festejos a las 18:00 horas en el Ayuntamiento de Bilbao, donde los jugadores saldrán al balcón para compartir el título con la afición.

Tras ese primer acto, el equipo recorrerá las calles de la villa en un autobús descapotable en dirección a la Diputación Foral de Bizkaia. Allí, a partir de las 19:00 horas, serán recibidos por la diputada general, Elixabete Etxanobe, y volverán a salir al balcón para ofrecer el trofeo al público que se acerque a las inmediaciones.

La celebración institucional marcará el inicio de varios actos previstos en los próximos días, ya que no se descartan nuevas iniciativas para compartir el título con la afición. Entre ellas, figura la posibilidad de mostrar el trofeo este domingo en el Bilbao Arena, coincidiendo con el partido programado a las 12:30 horas, así como un eventual reconocimiento en San Mamés, como ya ocurrió la pasada temporada.

FIBA Europe Cup

Surne Bilbao consigue el segundo entorchado europeo consecutivo tras remontar al PAOK en Miribilla (89-74)

E. L. H. | KIROLAK EITB

Los de Ponsarnau han revalidado el título tras voltear los seis puntos de desventaja del partido de Grecia. La primera parte del choque disputado en Miribilla ha resultado muy igualada, pero en la segunda los bilbaínos han metido una marcha más para finiquitar la final.

BILBAO, 29/04/2026.- Los jugadores del Bilbao Basket celebran con el trofeo la Copa de Europa tras el partido de vuelta de la final de la Copa de Europa de baloncesto que Bilbao Basket y PAOK Salónica disputaron hoy miércoles en el Bilbao Arena. EFE/Luis Tejido
Surne Bilbao consigue el segundo entorchado europeo consecutivo tras remontar al PAOK en Miribilla (89-74)
Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X