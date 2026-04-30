Un autobús descapotable unirá Ayuntamiento y Diputación en la celebración del Surne Bilbao Basket

El Surne Bilbao Basket vivirá hoy una intensa jornada de celebraciones en Bilbao. Sin apenas tiempo para el descanso tras el triunfo europeo, la plantilla iniciará los festejos a las 18:00 horas en el Ayuntamiento de Bilbao, donde los jugadores saldrán al balcón para compartir el título con la afición.

Tras ese primer acto, el equipo recorrerá las calles de la villa en un autobús descapotable en dirección a la Diputación Foral de Bizkaia. Allí, a partir de las 19:00 horas, serán recibidos por la diputada general, Elixabete Etxanobe, y volverán a salir al balcón para ofrecer el trofeo al público que se acerque a las inmediaciones.

La celebración institucional marcará el inicio de varios actos previstos en los próximos días, ya que no se descartan nuevas iniciativas para compartir el título con la afición. Entre ellas, figura la posibilidad de mostrar el trofeo este domingo en el Bilbao Arena, coincidiendo con el partido programado a las 12:30 horas, así como un eventual reconocimiento en San Mamés, como ya ocurrió la pasada temporada.