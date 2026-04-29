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La Guardia Civil despliega un operativo contra ciberestafas en Vitoria-Gasteiz

La intervención se ha iniciado a primera hora de la mañana en el barrio de Lakua, sin que por el momento se hayan facilitado detalles sobre detenciones o registros.
VITORIA, 29/04/2026.- Efectivos de la Guardia Civil desarrollan este miércoles en Vitoria una operación contra la delincuencia común relacionada con las ciberestafas, según han confirmado a EFE fuentes de dicho cuerpo. Con dicho fin, a primera hora de la mañana, miembros de la Guardia Civil se han desplazado al barrio de Lakua, en el entorno de la calle Portal de Foronda. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Operación de la Guardia Civil en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Guardia Zibilak ziberiruzurren aurkako operatiboa zabaldu du Gasteizen
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EITB

Última actualización

Efectivos de la Guardia Civil desarrollan una operación en Vitoria-Gasteiz contra la delincuencia común vinculada a ciberestafas, según han confirmado fuentes del propio cuerpo y de la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

El dispositivo se ha puesto en marcha a primera hora de la mañana en el barrio de Lakua, en el entorno de la calle Portal de Foronda, donde se ha desplegado la actuación policial.

Por ahora, las fuentes oficiales no han precisado el alcance del operativo, ni si se han producido detenciones o registros, en una intervención que permanece abierta.

Vitoria-Gasteiz Sociedad

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