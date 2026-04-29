La Guardia Civil despliega un operativo contra ciberestafas en Vitoria-Gasteiz

Efectivos de la Guardia Civil desarrollan una operación en Vitoria-Gasteiz contra la delincuencia común vinculada a ciberestafas, según han confirmado fuentes del propio cuerpo y de la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

El dispositivo se ha puesto en marcha a primera hora de la mañana en el barrio de Lakua, en el entorno de la calle Portal de Foronda, donde se ha desplegado la actuación policial.

Por ahora, las fuentes oficiales no han precisado el alcance del operativo, ni si se han producido detenciones o registros, en una intervención que permanece abierta.