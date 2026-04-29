Europa registró temperaturas superiores a la media y olas de calor e incendios sin precedentes en 2025

Al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025, año en que el continente experimentó olas de calor sin precedentes del Ártico al Mediterráneo, una pérdida neta de masa en los glaciares, récord de hectáreas quemadas y más grados que nunca en la superficie marina.

El informe Copernicus sobre el Estado del Clima en Europa en 2025, publicado este miércoles, "presenta un panorama desolador", según Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM). "Con el aumento de las temperaturas y la propagación de incendios forestales y sequías, las pruebas son inequívocas: el cambio climático no es una amenaza futura, sino nuestra realidad actual", ha añadido la experta.

El informe, elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el CEPMPM, que gestiona el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de observación de la Tierra, destaca que el año pasado se registró la segunda ola de calor más grave de la historia de Europa y la ola de calor más larga y extrema de la región subártica de Fennoscandia, en julio.

El sur y el este de España registraron hasta 50 días más de lo habitual con temperaturas de sensación térmica superiores a 32 ºC.

El informe muestra "una tendencia continuada de calentamiento rápido en las regiones más frías de Europa, incluidas el Ártico y los Alpes", con menos nieve y menos hielo. Los glaciares tuvieron una pérdida neta de masa, señala el documento.

Los incendios forestales arrasaron aproximadamente 1 034 550 hectáreas, una superficie mayor que Chipre, la más grande registrada históricamente. El informe atribuye a las condiciones de calor y sequía esta actividad de incendios sin antecedentes.

La temperatura anual de la superficie del mar en Europa fue en 2025 la más alta registrada y marcó el cuarto año consecutivo de récord. Los caudales fluviales estuvieron por debajo de la media durante 11 meses del año. En el Mediterráneo la temperatura media anual de la superficie fue la segunda más alta jamás observada. Alrededor del 70 % de los ríos registraron caudales inferiores al promedio, en uno de los tres años más secos en cuanto a humedad del suelo desde 1992.

Las tormentas y las inundaciones afectaron a miles de personas en toda Europa, aunque las lluvias extremas y las inundaciones fueron menos generalizadas que en los últimos años, apunta el informe.