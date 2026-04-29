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Europa registró temperaturas superiores a la media y olas de calor e incendios sin precedentes en 2025

El informe Copernicus sobre el “Estado Europeo del Clima de 2025” advierte de una pérdida neta de masa en los glaciares, récord de hectáreas quemadas y del calentamiento de la superficie del mar.
Un bombero forestal trata de extinguir el fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). Ayudados por la caída de las temperaturas y una climatología más benigna que la de los últimos días, los servicios de extinción de incendios, tanto regionales como los llegados desde otras comunidades y de otros países de la UE, están logrando ganar terreno a los fuegos que asolan Castilla y León desde hace semanas, donde ya han sido pasto de las llamas cerca de 149.426 hectáreas, el 41 por ciento de las afectadas en todo el país, según la última cifra aportada por sistema de información Copernicus a los que ha tenido acceso Europa Press. Con todo, Castilla y León continúa en lucha contra 25 incendios sin control, de ellos ocho con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, otros cuatro de grado 1 y trece más activos, es decir, en nivel 0, con la provincia de León a la cabeza en cuanto a gravedad de los fuegos, con un total de cuatro (Llamas de la Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso y Colinas del Campo Martín Moro), seguida de Zamora (Porto) y Palencia (Cardaño de Arriba). 22 AGOSTO 2025;FUEGO;INCENDIO;CYL;BOMBEROS;FORESTALES Lorena Sopêna / Europa Press 23/8/2025
Incendio forestal en León, el verano de 2025. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Europako tenperaturak batez bestekoak baino beroagoak izan ziren 2025ean, eta aurrekaririk gabeko bero boladak eta suteak gertatu ziren
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Agencias | EITB

Última actualización

Al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025, año en que el continente experimentó olas de calor sin precedentes del Ártico al Mediterráneo, una pérdida neta de masa en los glaciares, récord de hectáreas quemadas y más grados que nunca en la superficie marina.

El informe Copernicus sobre el Estado del Clima en Europa en 2025, publicado este miércoles, "presenta un panorama desolador", según Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM). "Con el aumento de las temperaturas y la propagación de incendios forestales y sequías, las pruebas son inequívocas: el cambio climático no es una amenaza futura, sino nuestra realidad actual", ha añadido la experta.

El informe, elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el CEPMPM, que gestiona el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de observación de la Tierra, destaca que el año pasado se registró la segunda ola de calor más grave de la historia de Europa y la ola de calor más larga y extrema de la región subártica de Fennoscandia, en julio.

El sur y el este de España registraron hasta 50 días más de lo habitual con temperaturas de sensación térmica superiores a 32 ºC.

El informe muestra "una tendencia continuada de calentamiento rápido en las regiones más frías de Europa, incluidas el Ártico y los Alpes", con menos nieve y menos hielo. Los glaciares tuvieron una pérdida neta de masa, señala el documento.

Los incendios forestales arrasaron aproximadamente 1 034 550 hectáreas, una superficie mayor que Chipre, la más grande registrada históricamente. El informe atribuye a las condiciones de calor y sequía esta actividad de incendios sin antecedentes. 

La temperatura anual de la superficie del mar en Europa fue en 2025 la más alta registrada y marcó el cuarto año consecutivo de récord. Los caudales fluviales estuvieron por debajo de la media durante 11 meses del año. En el Mediterráneo la temperatura media anual de la superficie fue la segunda más alta jamás observada. Alrededor del 70 % de los ríos registraron caudales inferiores al promedio, en uno de los tres años más secos en cuanto a humedad del suelo desde 1992. 

Las tormentas y las inundaciones afectaron a miles de personas en toda Europa, aunque las lluvias extremas y las inundaciones fueron menos generalizadas que en los últimos años, apunta el informe.

Cambio Climático Europa Titulares de Hoy Sociedad

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