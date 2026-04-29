Europa registró temperaturas superiores a la media y olas de calor e incendios sin precedentes en 2025
Al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025, año en que el continente experimentó olas de calor sin precedentes del Ártico al Mediterráneo, una pérdida neta de masa en los glaciares, récord de hectáreas quemadas y más grados que nunca en la superficie marina.
El informe Copernicus sobre el Estado del Clima en Europa en 2025, publicado este miércoles, "presenta un panorama desolador", según Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM). "Con el aumento de las temperaturas y la propagación de incendios forestales y sequías, las pruebas son inequívocas: el cambio climático no es una amenaza futura, sino nuestra realidad actual", ha añadido la experta.
El informe, elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el CEPMPM, que gestiona el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de observación de la Tierra, destaca que el año pasado se registró la segunda ola de calor más grave de la historia de Europa y la ola de calor más larga y extrema de la región subártica de Fennoscandia, en julio.
El sur y el este de España registraron hasta 50 días más de lo habitual con temperaturas de sensación térmica superiores a 32 ºC.
El informe muestra "una tendencia continuada de calentamiento rápido en las regiones más frías de Europa, incluidas el Ártico y los Alpes", con menos nieve y menos hielo. Los glaciares tuvieron una pérdida neta de masa, señala el documento.
Los incendios forestales arrasaron aproximadamente 1 034 550 hectáreas, una superficie mayor que Chipre, la más grande registrada históricamente. El informe atribuye a las condiciones de calor y sequía esta actividad de incendios sin antecedentes.
La temperatura anual de la superficie del mar en Europa fue en 2025 la más alta registrada y marcó el cuarto año consecutivo de récord. Los caudales fluviales estuvieron por debajo de la media durante 11 meses del año. En el Mediterráneo la temperatura media anual de la superficie fue la segunda más alta jamás observada. Alrededor del 70 % de los ríos registraron caudales inferiores al promedio, en uno de los tres años más secos en cuanto a humedad del suelo desde 1992.
Las tormentas y las inundaciones afectaron a miles de personas en toda Europa, aunque las lluvias extremas y las inundaciones fueron menos generalizadas que en los últimos años, apunta el informe.
Te puede interesar
Euskadi recupera el pulso joven: hacía 25 años que no había tantos adolescentes
En la Comunidad Autónoma Vasca hay 220.000 jóvenes de entre 10 y 19 años, la cifra más alta desde 1999. En Nafarroa, mientras, no había tantos adolescentes desde comienzos de los 90. Hego Euskal Herria ronda los 300.000 adolescentes.
Biarritz acoge el desfile Crucero de Chanel con Nicole Kidman, Marion Cotillard y grandes estrellas del cine y la moda
La firma de moda refuerza su vínculo con Ipar Euskal Herria con la inauguración de un establecimiento y la presentación de su colección Crucero, uno de los eventos más destacados del calendario de la moda.
¿Qué pasará con los alquileres tras el fin de la vigencia del decreto?
Se abren tres escenarios principales. El primero afecta a quienes solicitaron la prórroga y ya la tienen concedida: ¿seguirán siendo válidas dichas prórrogas? El segundo se centra en los inquilinos que han pedido la prórroga, pero aún no han recibido respuesta: ¿quedan protegidos o entran en un vacío legal? Y el tercero, quienes aún no la habían solicitado: ¿podrán hacerlo más adelante?
La CIAF descarta anomalías en los trenes de Adamuz y se reafirma en la rotura del carril
El presidente de la CIAF, Iñaki Barrón dijo este lunes en el Senado que con los elementos de análisis de que disponen no se puede decir de forma contundente que el accidente de Adamuz fuera evitable y que la causa principal que siguen analizando es un fallo de la infraestructura, en el carril o en la soldadura de la vía. La CIAF señala que sus conclusiones son "provisionales", ya que la propia investigación de la comisión y la que lleva a cabo la Guardia Civil pueden aportar "nuevos hallazgos".
Día de San Prudencio, el momento de acudir a Armentia en romería
Las campas en torno a la Basílica de Armentia se han convertido una vez más en el corazón de la fiesta: más de 200 comercios y exquisitos platos a la venta a base de mimo. Es el día donde miles de alaveses aprovechan para disfrutar en familia y de la tranquilidad.
Greenpeace exige retirar el proyecto acuícola en Lemoiz por su "impacto negativo" sobre la costa cantábrica
Según el colectivo ecologista, el caso del lenguado "es especialmente alarmante ya que, al ser una especie carnívora, no solo se producen impactos asociados a la calidad de las aguas", sino que "aumenta la presión sobre otras poblaciones de especies salvajes".
La Ertzaintza detiene en Irun a un hombre acusado del homicidio de la persona hallada esta madrugada
El cadáver presentaba una herida por arma de fuego, y ha sido encontrado en el barrio Belaskoenea, junto a una chabola.
La Policía Nacional detiene a ocho personas en Navarra relacionadas con los incidentes del Sadar en febrero
Todos ellos son miembros de Indar Gorri y están acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. La operación continúa abierta.
Sindicatos de la educación concertada en Navarra denuncian el "injusto y precipitado" cierre de aulas
Representantes de los sindicatos SEPNA-FSIE y UGT han pedido aprovechar los recursos que se liberan por el descenso del alumnado para mejorar la calidad de la atención.