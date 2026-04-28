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¿Qué pasará con los alquileres tras el fin de la vigencia del decreto?

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Euskaraz irakurri: Zer gertatuko da alokairuekin dekretuaren indarraldia amaitu ondoren?
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EITB

Última actualización

Se abren tres escenarios principales. El primero afecta a quienes solicitaron la prórroga y ya la tienen concedida: ¿seguirán siendo válidas dichas prórrogas? El segundo se centra en los inquilinos que han pedido la prórroga, pero aún no han recibido respuesta: ¿quedan protegidos o entran en un vacío legal? Y el tercero, quienes aún no la habían solicitado: ¿podrán hacerlo más adelante?

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Momento en el que se produce el descarrilamiento del coche 6 del tren Iryo, captado por la cámara interior, a la altura del kilómetro 318,681 en Adamuz, antes de colisionar con el Alvia. REMITIDA / HANDOUT por CIAF Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/4/2026
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Hace  min.

La CIAF descarta anomalías en los trenes de Adamuz y se reafirma en la rotura del carril

El presidente de la CIAF, Iñaki Barrón dijo este lunes en el Senado que con los elementos de análisis de que disponen no se puede decir de forma contundente que el accidente de Adamuz fuera evitable y que la causa principal que siguen analizando es un fallo de la infraestructura, en el carril o en la soldadura de la vía. La CIAF señala que sus conclusiones son "provisionales", ya que la propia investigación de la comisión y la que lleva a cabo la Guardia Civil pueden aportar "nuevos hallazgos".
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