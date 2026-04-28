¿Qué pasará con los alquileres tras el fin de la vigencia del decreto?
Se abren tres escenarios principales. El primero afecta a quienes solicitaron la prórroga y ya la tienen concedida: ¿seguirán siendo válidas dichas prórrogas? El segundo se centra en los inquilinos que han pedido la prórroga, pero aún no han recibido respuesta: ¿quedan protegidos o entran en un vacío legal? Y el tercero, quienes aún no la habían solicitado: ¿podrán hacerlo más adelante?
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