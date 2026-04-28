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Día de San Prudencio, el momento de acudir a Armentia en romería

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: San Prudentzio eguna, Armentiara erromerian joateko ordua
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Agencias | EITB

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Las campas en torno a la Basílica de Armentia se han convertido una vez más en el corazón de la fiesta: más de 200 comercios y exquisitos platos a la venta a base de mimo.  Es el día donde miles de alaveses aprovechan para disfrutar en familia y de la tranquilidad.

Los alaveses se vuelcan en las fiestas de San Prudencio
Araba-Álava Vitoria-Gasteiz Sociedad

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