Álava se sumerge en los festejos de San Prudencio
Los alaveses festejan hoy uno de sus días grandes, con la celebración del Día de San Prudencio. Después de una retreta que ni siquiera la lluvia pudo deslucir, miles de personas se reunirán hoy en las campas de Armentia para disfrutar de una jornada en la que se fusionarán gastronomía, danzas, romerías, herri kirolak y, en el plano institucional, el reconocimiento al traumatólogo y cirujano Mikel Sánchez, que recibirá la medalla de Araba de manos de la Diputación Foral.
La jornada arrancará, sobre las 9.00 horas, con el Zortziko de San Prudencio, en las escalinatas del palacio de la Diputación, a cargo de los txistularis, trompeteros y atabaleros de la institución foral.
Los actos de la jornada
Será el pistoletazo de salida de una jornada festiva cuyo epicentro estará situado en las campas de Armentia y que tendrá como plato principal los caracoles y perretxikos. Durante todo el día, miles de personas participarán en la tradicional romería que se celebra en los alrededores de la basílica. La misa tendrá lugar a las 11.00 horas, el aurresku de honor a las 12.00 horas y, media hora más tarde, comenzarán las animaciones a cargo de fanfarrias o grupos de dantzas.
En la zona de Armentia habrá hinchables y animación infantil, exhibiciones de danzas, herri kirolak, y, ya por la tarde, conciertos a cargo de Txapela Brava a las 18.00 horas, y de Aldaia Larrein a las 21.00 horas.
En cuanto a los actos institucionales, el momento más especial será la recepción que se celebrará a la una de la tarde en Artium, y en la que la diputación entregará la medalla de Araba al traumatólogo y cirujano Mikel Sánchez.
Además, por la tarde, tendrá lugar la tamborrada infantil, que recorrerá las calles del centro de Vitoria-Gasteiz desde las 17.00 horas de la tarde. Una de las novedades de este año es el Euskal Gunea, un espacio en la Plaza del Arca que tendrá actuaciones durante varias jornadas.
Además de en Vitoria-Gasteiz, las celebraciones de San Prudencio llegarán a otras localidades alavesas como Okondo, Artziniega o Aiara.
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A las 20:00 horas comenzará la retreta en la balconada del Ayuntamiento y después se desplazará a la Plaza de la Provincia. Después, a partir de las 23:30 horas, las sociedades gastronómicas recorrerán las calles de la ciudad. Radio Vitoria, ETB1 y ETB ON emitirán en directo la retreta y la tamborrada de la víspera de San Prudencio.
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