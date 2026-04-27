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La Mesa contra la segregación definirá 9 proyectos para el alumnado vulnerable

De cara al próximo curso, Eskola Bikaina Denontzat ha analizado iniciativas como la "mochila escolar", para asegurar el acceso a servicios básicos como comedor, transporte o material al alumnado en situación de vulnerabilidad en los centros concertados.
Begoña Pedrosa en la sexta sesión de la Mesa Eskola Bikaina Denontzat
Begoña Pedrosa en la sexta sesión de la Mesa Eskola Bikaina Denontzat en Bilbao
Euskaraz irakurri: Segregazioaren aurkako mahaiak 9 proiektu xedatuko ditu ikasle zaurgarrientzat datorren ikasturtera begira
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Agencias | EITB

Última actualización

La Mesa Eskola Bikaina Denontzat, impulsada para combatir la segregación escolar, ha celebrado este lunes su sexta sesión en Bilbao en la que se han analizado iniciativas como la "mochila escolar", para asegurar el acceso a servicios básicos como comedor, transporte o material al alumnado en situación de vulnerabilidad en los centros concertados.

La reunión, presidida por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha reunido a agentes del sistema educativo vasco y se ha centrado en la organización del trabajo que desarrollarán los grupos en las próximas semanas.

Según ha informado el Gobierno Vasco en una nota, estos grupos estarán integrados por cerca de 100 profesionales y agentes educativos, que trabajarán en la definición de medidas concretas hasta final de curso.

Se trata de nueve proyectos organizados en tres grandes líneas de actuación —fomento del éxito escolar, gestión de la oferta y la escolarización, y trabajo con familias y coordinación entre administraciones—.

Destacan los programas integrales de acogida para el alumnado de nueva incorporación, que combinan refuerzo lingüístico, acompañamiento socioemocional y trabajo con las familias; el desarrollo de la autonomía de los centros educativos, el refuerzo de la formación inicial del profesorado o el fomento de entornos plurilingües, a través de una campaña de sensibilización.

La Mesa Eskola Bikaina Denontzat continuará su trabajo en las próximas semanas, hasta final de curso, para avanzar en la concreción de los proyectos que conformarán la hoja de ruta educativa del Departamento de Educación. 

Educación Gobierno Vasco Sociedad

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