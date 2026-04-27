Segregazioaren aurkako mahaiak 9 proiektu xedatuko ditu ikasle zaurgarrientzat datorren ikasturtera begira

Datorren ikasturteari begira, Eskola Bikaina Denontzat elkarteak hainbat ekimen aztertu ditu ("eskola-motxila", berbarako), ikastetxe itunduetan kalteberatasun-egoeran dauden ikasleei oinarrizko zerbitzuak (jantokia, garraioa eta materiala) eskaintzen zaizkiela bermatzeko.

Begoña Pedrosa en la sexta sesión de la Mesa Eskola Bikaina Denontzat
Begoña Pedrosa Eskola Bikaina Denontzat Mahaiaren seigarren saioan, Bilbon
Agentziak | EITB

Eskola segregazioari aurre egiteko jaiotako Eskola Bikaina Denontzat Mahaiak seigarren saioa egin du gaur, Bilbon. Bertan, besteak beste, "eskola motxila" ekimena aurkeztu dute, itunpeko ikastetxeetako ikasle zaurgarriek oinarrizko zerbitzuak (jantokia, garraioa eta materiala) bermatuta izan ditzaten.

Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak zuzendutako bileran, EAEko Hezkuntza sistemako eragileak bildu dira, eta datozen asteetan zer lan egingo duten hartu dute hizpide.

Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez jakinarazi duenez, 100 bat profesionalek eta hezkuntza eragilek osatuko dituzte lantalde horiek, eta ikasturte amaierara arte neurri zehatzak xedatzeaz arduratuko dira.

Bederatzi proiektu dituzte esku artean, hiru jarduera-ildo nagusitan antolatuta: eskola arrakasta sustatzea, eskaintza eta eskolaratzea kudeatzea eta familiekin lan egin eta administrazioen artean koordinatzea.

Nabarmentzekoak dira ikasle berriei zuzendutako harrera programa integralak, bai eta hizkuntza errefortzua, laguntza sozioemozionala eta familiekiko lana uztartzen dituzten programak; ikastetxeen autonomia garatzea, irakasleen hasierako prestakuntza indartzea eta ingurune eleanitzak sustatzea, sentsibilizazio kanpaina baten bidez.

Eskola Bikaina Denontzat Mahaiak datozen asteetan jarraituko du lanean, ikasturtea amaitu arte, Hezkuntza Sailaren hezkuntza ibilbide orria osatuko duten proiektuak zehazten jarraitzeko. 

Munduko herri zapalduei elkartasuna adierazi eta Picassoren "Gernika" lanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute Bilbon

Gernikako bonbardaketaren 89. urteurrenarekin bat eginez, protesta ekintza egin dute gaur Bilboko Guggenheim museoaren atarian, Picassoren Gernika irudikatzen zuten oihal handi batzuk zabalduta. Margolanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute, eta "munduko herri zapaldu guztiei elkartasuna adierazteko eta inperialismoaren erasoa salatzeko" ere baliatu dute protesta.

