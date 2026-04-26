PROTESTA Y REIVINDICACIÓN

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Recrean el 'Guernica' de Picasso frente al Museo Guggenheim como acto de protesta

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Munduko herri zapalduei elkartasuna adierazi eta Picassoren 'Guernica'k Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute Bilbon
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EITB

Última actualización

Con motivo del 89 aniversario del bombardeo de Gernika, un grupo de activistas ha desplegado grandes lienzos que representaban el ‘Guernica' de Picassoa ante el museo Guggenheim de Bilbao para mostrar su solidaridad "con todos los pueblos oprimidos del mundo y denunciar la ofensiva imperialista", al tiempo que han reivindicado la necesidad de que esta obra esté en Euskal Herria.

Guggenheim Gernika Lumo Palestina Bilbao Sociedad

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