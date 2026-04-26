PROTESTA SINBOLIKOA
Munduko herri zapalduei elkartasuna adierazi eta Picassoren "Gernika" lanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute Bilbon

18:00 - 20:00
EITB

Gernikako bonbardaketaren 89. urteurrenarekin bat eginez, protesta ekintza egin dute gaur Bilboko Guggenheim museoaren atarian, Picassoren Gernika irudikatzen zuten oihal handi batzuk zabalduta. Margolanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute, eta "munduko herri zapaldu guztiei elkartasuna adierazteko eta inperialismoaren erasoa salatzeko" ere baliatu dute protesta.

Guggenheim Gernika Lumo Palestina Bilbo Gizartea

