El robo de campanas en ermitas de Bizkaia pone en alerta a la Ertzaintza
La Ertzaintza ha puesto en marcha, en colaboración con la Diócesis de Bilbao, un plan preventivo de vigilancia contra el robo de campanas en ermitas de Bizkaia y ha logrado frenar ese tipo de sustracciones.
En una nota, el Departamento de Seguridad ha recordado que se han registrado varios robos en ermitas de Bizkaia, situadas principalmente en el Duranguesado y en Lea-Artibai.
Al tratarse de edificios aislados, sin vigilancia y ubicados en zonas rurales con un importante valor patrimonial y cultural, se puso en marcha un dispositivo específico de control.
La diócesis facilitó la localización de todas las ermitas del territorio y las patrullas rurales de la Ertzaintza reforzaron su vigilancia, con apoyo de las personas responsables de su mantenimiento.
Desde la puesta en marcha del plan, no se ha registrado ninguna nueva sustracción, ha constatado el Departamento de Seguridad.
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